La juvenil boricua Gabriela Hwang sube al podio en el Panamericano adulto de esgrima

La esgrimista puertorriqueña Gabriel Hwang, de apenas 18 años y considerada una de las principales promesas del deporte en la isla, conquistó el martes la medalla de plata en la modalidad de sable del Campeonato Panamericano de Esgrima, que se celebra en Perú.

Hwang mejoró así su actuación del pasado año, cuando finalizó en la quinta posición del Campeonato Panamericano adulto de 2025, y se convirtió en la única atleta puertorriqueña que ha subido al podio en lo que va del torneo.

Hwang es la segunda clasificada a nivel júnior en el mundo en el arma de sable.

En sable femenino también compitieron Adill Colón y Sofía Báez Feliciano y en masculino Adrián Figueredo, Dylan Woodward, Dever Mattoo y Rafael Western.

En florete femenino participaron Nia Hernández y Verónica Hernández. En espada masculina vieron acción Héctor Maysonet y Jean Marcel Delgado.

Hwang perdió la final ante la mexicana Natalia Botello por 15-9. Botello es campeona individual de la NCAA con la Universidad de Ohio State.

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Hwag tiene un compromiso universitario con Columbia en Nueva York.

Previo a la ronda de medallas, Hwang ganó su pool con marca de 5-1. Pasó a la ronda de 32 atletas.

Aseguró al menos el bronce al ganar la etapa de cuartos de final ante la colombiana María Blanco por 15-6. Y en las semifinales venció a la argentina María Perroni por 15-13.

El Campeonato Panamericano continúa con espada femenina y florete masculino. Puerto Rico tiene atletas en ambas armas.