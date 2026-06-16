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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

MLB advierte a jugadores por escribir versículos bíblicos en gorras durante la Noche del Orgullo

Lanzadores de los Giants de San Francisco violaron la política de uniformes de la liga

16 de junio de 2026 - 6:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pitcher de los Gigantes de San Francisco Landen Roupp lanza en la primera entrada ante los Cachorros de Chicago el viernes 12 de junio del 2026. (AP Foto/Scott Marshall) (Scott Marshall)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las Grandes Ligas advirtieron a los jugadores sobre escribir en sus uniformes después de que el abridor de San Francisco Landen Roupp y otros dos lanzadores añadieran versículos bíblicos a sus gorras de la Noche del Orgullo la semana pasada.

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Roupp abrió la derrota 5-1 ante los Cubs de Chicago el viernes por la noche con el versículo “Gen 9:12-16” escrito en su gorra. Una parte del versículo bíblico se superponía al logotipo arcoíris de SF que los jugadores usaron para la Noche del Orgullo. Los relevistas de San Francisco JT Brubaker y Ryan Walker también añadieron versículos bíblicos a sus gorras.

Otro lanzador de los Gigantes, el zurdo Sam Hentges, usó la gorra negra estándar del equipo con el logotipo naranja en lugar de la versión de la Noche del Orgullo.

MLB emitió una advertencia sobre futuras infracciones de la política de uniformes de la liga.

“Lo escrito en la gorra infringe nuestras reglas y, de acuerdo con la práctica habitual, hemos advertido a los jugadores sobre futuras infracciones”, señaló MLB en su comunicado.

La parte del versículo del Génesis citada por Roupp incluye la promesa de Dios de no volver a enviar un diluvio mundial, y el arcoíris en el cielo es la señal de ese pacto.

“Eso es simplemente algo en lo que creo, y me mantengo firme en ello, y estoy agradecido de que vivamos en un país donde, ya saben, tenemos la libertad de creer lo que queramos… y expresar lo que queramos”, le dijo Roupp a los reporteros.

El mánager de los Gigantes, Tony Vitello le comentó a los reporteros que no se habló nada con los lanzadores antes del partido. Vitello indicó que era “simplemente una especie de conocimiento general” que los jugadores “tienen la libertad de hacer lo que consideren mejor”.

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Giants de San FranciscoMLBGrandes Ligas
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