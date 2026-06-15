Las Vegas da una muestra de su poder: 35 jonrones en seis juegos

La serie de seis partidos oficiales de MLB en Las Vegas Ballpark, que concluyó el domingo, produjo 35 cuadrangulares, para un promedio de casi seis por juego.

Con esa explosión ofensiva, el béisbol de las Grandes Ligas llegará oficialmente a Las Vegas en 2028.

La situación recuerda lo ocurrido con la franquicia de Colorado cuando debutó en un estadio ubicado a gran altitud y en una atmósfera de aire más liviano, señaló a El Nuevo Día el director del torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Carlos Berroa.

“Creo que se va a convertir en un Colorado 2.0”, dijo Berroa. “Y estoy seguro de que MLB estará monitoreando la situación, tal como hizo con Colorado, y tomará las medidas necesarias para tratar de balancear el producto en el terreno”.

PUBLICIDAD

Berroa basó su comparación en el hecho de que el Coors Field, en Colorado, se convirtió desde su inauguración en 1995 en un paraíso para los bateadores y un auténtico dolor de cabeza para los lanzadores.

También recordó que MLB tuvo que implementar varias medidas correctivas, entre ellas almacenar las pelotas en condiciones controladas de temperatura y humedad para reducir su rebote.

Tan solo en el juego inaugural del Coors Field, en 1995, los Mets de Nueva York y los Rockies se combinaron para anotar 20 carreras y conectar 33 imparables.

Desde entonces, en Colorado se han conectado 10 cuadrangulares de al menos 490 pies de distancia y dos de 500 pies o más.

De igual manera, la semana pasada se anotaron 102 carreras en los seis partidos disputados en el Las Vegas Ballpark entre los Brewers de Milwaukee, los Rockies de Colorado y los Athletics.

La cifra representa un promedio de 17 carreras por juego, muy por encima de las 8.9 carreras por encuentro que promedia MLB esta temporada.

El primer cuadrangular de la serie de seis juegos resultó ser el más largo de toda la temporada hasta el momento: un batazo proyectado a 483 pies por Shea Langeliers, de los Athletics. Ocurrió el jueves, durante el partido inaugural de la serie entre Milwaukee y los Athletics.

Uno de los jugadores que más aprovechó las condiciones ofensivas del Las Vegas Ballpark fue el dominicano nacido en Puerto Rico, Willi Castro. Antes de llegar a la ciudad había conectado apenas tres cuadrangulares en la temporada. Sin embargo, el domingo sacó dos pelotas del parque, incluido un grand slam que recorrió 444 pies.

PUBLICIDAD

MLB solo tiene programados esos seis juegos en Las Vegas durante la temporada 2026.

Mientras tanto, la ciudad de Las Vegas construye el estadio que servirá de sede permanente para la franquicia a partir de 2028.

El nuevo parque será techado, una característica que podría ayudar a controlar la ofensiva, según Berroa.