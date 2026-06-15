Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las Vegas da una muestra de su poder: 35 jonrones en seis juegos

La ciudad, ubicada en pleno desierto y a gran altitud, albergará una franquicia de MLB a partir de 2028

15 de junio de 2026 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las Vegas Ballpark, hogar temporal de los Athletics. En seis juegos de MLB disputados en el estadio se anotaron 102 carreras y se conectaron 35 jonrones. (Caroline Brehman)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La serie de seis partidos oficiales de MLB en Las Vegas Ballpark, que concluyó el domingo, produjo 35 cuadrangulares, para un promedio de casi seis por juego.

RELACIONADAS

Con esa explosión ofensiva, el béisbol de las Grandes Ligas llegará oficialmente a Las Vegas en 2028.

La situación recuerda lo ocurrido con la franquicia de Colorado cuando debutó en un estadio ubicado a gran altitud y en una atmósfera de aire más liviano, señaló a El Nuevo Día el director del torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), Carlos Berroa.

“Creo que se va a convertir en un Colorado 2.0”, dijo Berroa. “Y estoy seguro de que MLB estará monitoreando la situación, tal como hizo con Colorado, y tomará las medidas necesarias para tratar de balancear el producto en el terreno”.

Berroa basó su comparación en el hecho de que el Coors Field, en Colorado, se convirtió desde su inauguración en 1995 en un paraíso para los bateadores y un auténtico dolor de cabeza para los lanzadores.

También recordó que MLB tuvo que implementar varias medidas correctivas, entre ellas almacenar las pelotas en condiciones controladas de temperatura y humedad para reducir su rebote.

Tan solo en el juego inaugural del Coors Field, en 1995, los Mets de Nueva York y los Rockies se combinaron para anotar 20 carreras y conectar 33 imparables.

Desde entonces, en Colorado se han conectado 10 cuadrangulares de al menos 490 pies de distancia y dos de 500 pies o más.

De igual manera, la semana pasada se anotaron 102 carreras en los seis partidos disputados en el Las Vegas Ballpark entre los Brewers de Milwaukee, los Rockies de Colorado y los Athletics.

La cifra representa un promedio de 17 carreras por juego, muy por encima de las 8.9 carreras por encuentro que promedia MLB esta temporada.

El primer cuadrangular de la serie de seis juegos resultó ser el más largo de toda la temporada hasta el momento: un batazo proyectado a 483 pies por Shea Langeliers, de los Athletics. Ocurrió el jueves, durante el partido inaugural de la serie entre Milwaukee y los Athletics.

Uno de los jugadores que más aprovechó las condiciones ofensivas del Las Vegas Ballpark fue el dominicano nacido en Puerto Rico, Willi Castro. Antes de llegar a la ciudad había conectado apenas tres cuadrangulares en la temporada. Sin embargo, el domingo sacó dos pelotas del parque, incluido un grand slam que recorrió 444 pies.

MLB solo tiene programados esos seis juegos en Las Vegas durante la temporada 2026.

Mientras tanto, la ciudad de Las Vegas construye el estadio que servirá de sede permanente para la franquicia a partir de 2028.

El nuevo parque será techado, una característica que podría ayudar a controlar la ofensiva, según Berroa.

“Eso debe ayudar porque crea un ambiente controlado dentro del estadio”, afirmó Berroa. “Debería ayudar más de lo que perjudica, aunque eleva los costos porque hay que construir un techo”.

Tags
Las VegasMLBAthletics de OaklandBéisbolGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: