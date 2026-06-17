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BSN: Caguas cerca de la clasificación mientras que Mayagüez se aleja del cuarto lugar

Los Criollos siguieron firmes como líderes de la Conferencia A al vencer a los Gigantes y Aguada hundió a los Indios

17 de junio de 2026 - 12:39 AM

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Louis King, de los Criollos de Caguas, celebra tras anotar un triple ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Louis King lució con 33 puntos y 11 rebotes para los Criollos de Caguas vencer el martes, 95-87, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Roger Mendoza.

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Moses Brown también brilló con 26 puntos y 13 rebotes para el quinteto del Valle del Turabo continuar como líder de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Caguas mejoró a 19-10 al encadenar victorias. Los campeones de 2024 tienen en calendario cinco partidos por jugar en lo que resta de la fase regular. El sábado, visitan a los Vaqueros de Bayamón (19-11).

Travis Trice repartió 13 asistencias por los Criollos.

Carolina-Canóvanas (15-13), por su parte, cayó por tercera vez al hilo y son acechados por los Cangrejeros de Santurce (14-14) por el tercer lugar de la Conferencia A.

Los Cangrejeros y Gigantes se miden el sábado y el lunes.

Jaylen Nowell fue el mejor por los Gigantes con 26 puntos. Hunter Tyson tuvo 17 y Tremont Waters coló 10.

En Aguada, los Santeros extendieron la agonía de los Indios de Mayagüez al derrotarlos, 99-83, en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Aguada sigue firme en el tercer encasillado de la Conferencia B con 14-14. La tribu (10-18), en cambio, se alejó de la cuarta posición, ocupada por los Leones de Ponce (12-17) de la llave por juego y medio al perder por tercera vez en línea.

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Criollos de CaguasBSNGigantes de CarolinaSanteros de AguadaIndios de Mayagüez
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