El armador Shabazz Napier tuvo un debut positivo con la Selección Nacional de baloncesto, ayudando a Puerto Rico a derrotar 80-70 a México en el primero de dos partidos de la tercera y última ventana clasificatoria a la AmeriCup 2022.

El base, con seis años de experiencia en la NBA, anotó 13 puntos como titular en 26:07 minutos de acción. Encestó tres canastos en 10 intentos, dos de estos triples, y repartió cinco asistencias. Además, atrapó tres rebotes y cometió una pifia.

El dirigente de Puerto Rico Eddie Casiano indicó que solo es cuestión de tiempo para que Napier, de 29 años y de madre puertorriqueña, se adapte al sistema de FIBA.

“Es la primera vez que Shabazz juega fuera de la NBA. El juego y arbitraje de FIBA es totalmente distinto. Los espacios ofensivos también. Se ajustó y poco a poco va a tomar ritmo y entendiendo”, dijo Casiano en conferencia de prensa luego del encuentro.

“Me tomé el atrevimiento de comenzarlo junto a Barea cuando el dos mío regular es Gian (Clavell), maduro para salir del banco. No lo quise sacrificar en la posición tres porque se me iba a meter en problemas de faltas. Siempre me ha cerrado los juegos”, agregó.

Napier fue efectivo en el inicio del desafío, anotando los primeros puntos del quinteto patrio con un triple para luego asistir a Devon Collier debajo del aro, todo como parte de un avance de 7-0 en los primeros minutos de acción.

“Shabazz es una persona muy buena y genuina. Se acopló muy rápido al equipo y me gusta jugar con él”, reaccionó Clavell, quien lideró a Puerto Rico con 23 puntos.

“Sabe jugar. Me encanta ver sus movimientos. Se acopló muy bien y tiene buena química con todo el mundo”, añadió.

Napier, egresado de la Universidad de Connecticut con dos campeonatos de la NCAA, practicó por primera vez con el Equipo Nacional en 2012 pero una lesión lo privó de debutar con el conjunto puertorriqueño. Año tras año, fue interesado por la Federación local para unirse a las convocatorias de varios torneos internaciones pero el canastero optó por enfocarse en su carrera en la NBA hasta que finalmente aceptó la invitación este mes para los juegos de la ventana de FIBA.

El sábado, jugará frente a Bahamas por el pase de Puerto Rico a la AmeriCup.