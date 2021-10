Continúa la ‘macacoa’ para el veterano José Juan Barea.

El armador de los Cangrejeros de Santurce confirmó hoy, martes, a El Nuevo Día que se lastimó el tobillo derecho en el partido del lunes ante los Vaqueros de Bayamón y agregó que es incierta su participación en el comienzo de la serie de cuartos de final ante los Capitanes de Arecibo el domingo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Anteriormente, Barea perdió una considerable cantidad de partidos debido a una lesión en el tobillo izquierdo en el inicio de la temporada. Esta vez, fue el derecho. En el pie derecho, precisamente, Barea fue operado del tendón de Aquiles en 2019 cuando militaba con los Mavericks de Dallas en la NBA.

“Mala suerte ayer (lunes). Me lastimé el tobillo derecho, el mismo (de la lesión) de Aquiles. Pero no es tan grave. Espero volver pero no sabré (si jugaré) hasta el mismo domingo”, informó Barea.

Barea jugó 16:48 minutos en el revés de los Cangrejeros con seis puntos. Santurce terminará en el cuarto lugar de la División B y se cruzará en la primera ronda de la postemporada con los Capitanes. Tiene marca de 15-15.

De los 30 partidos de los Cangrejeros, Barea ha jugado en 17 de ellos con promedios de 10.2 puntos, 4.2 asistencias y 3.4 rebotes por cotejo.

De otra parte, El Nuevo Día supo que el BSN contempla terminar la serie regular el sábado con el partido número 31 de los Vaqueros de Bayamón ante Carolina.

Existe la posibilidad de que Bayamón no celebre su último partido, precisamente, en Carolina y que inicie la postemporada el lunes.

Ese fue uno de los partidos pospuestos tras el brote de COVID-19 en el equipo de los Vaqueros hace varias semanas.