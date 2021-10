Rodeado de excompañeros de equipo y familiares, el exarmador Carlos Arroyo fue honrado el jueves en la noche por los Cangrejeros de Santurce con el retiro de su camiseta y número 7 en las alturas del coliseo Roberto Clemente.

La ceremonia fue realiza durante el medio tiempo del encuentro entre los crustáceos y los Vaqueros de Bayamón en una noche denominada retro, con ambos quintetos vistiendo los colores de antañas de las franquicias.

El banderín de Arroyo fue colgado en medio de otros números retirados por los Cangrejeros en el pasado como Teófilo” Teo” Cruz (13), José “Piculín” Ortiz (4), Orlando “Guayacán” Santiago (5), Rolando Hourrouitiner (12) y Roberto “Tractor” Traylor (54). En la línea faltaba el número 11 de Rubén Adorno, también retirado.

Arroyo, de 42 años, también recibió la camiseta enmarcada.

“Sin palabras. Gracias a ellos que no me pusieron a hablar no me iba a salir nada. Un honor”, expresó Arroyo luego del momento.

Banderín retirado de Carlos Arroyo en el coliseo Roberto Clemente. (David Villafane/Staff)

“Es un orgullo bien grande estar cerca de mis compañeros allá arriba. Significa lo máximo para mí. En esta cancha hay mucha historia. Esperamos que sigan retirando más números en el futuro. De eso se trata. Contento y afortunado de formar parte de esta franquicia por muchos años y haber logrado lo que hicimos. Me hubiese encantado estar aquí y jugar en la NBA a la misma vez. Sabrá Dios lo que hubiésemos logrado. Este equipo vivirá por siempre con lo que logramos”, agregó.

Arroyo fue una de las principales figuras en la dinastía de los Cangrejeros en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) a finales de la década de 1990 y principios de 2000. Ganó cinco campeonatos entre 1998 y 2003, antes de establecerse en la NBA durante nueve temporada. También militó con Santurce en 2015.

En el Clemente, compartió abrazos con sus excompañeros Alex Falcón; Ricardo Dalmau, presidente liguero; y Larry Ayuso, actual dirigente de los Cangrejeros. También, recibió las felicitaciones de José Juan Barea, exnebeísta y base de Santurce.

Además, fue felicitado por sus excolegas de la NBA Mario Chalmers, quien jugó esta semanas tres partidos con los Indios de Mayaguez; y Michael Beasley, actual importado de Santurce. El tío compartió uniforme con el Heat de Miami.

“Bien merecido por todo lo que ha hecho por el baloncesto Puerto Rico y Santurce. Lo que hizo Santurce por él, que lo ayudó a prepararse para llegar al próximo nivel. Es una noche especial para Carlos y su familia y espero que se la disfrute”, expresó Barea.

Arroyo estuvo acompañado por su esposa, Xiomara Escobar, y su madre, Glorian Bermúdez.

Los Cangrejeros regresaron al BSN este año como franquicia de expansión de la mano de Noah Assad y Jonathan Miranda, ejecutivos de Rimas Music Entertaiment. El artista de música urbana Bad Bunny funge como coapoderado.