La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) local se encuentra en un proceso de “autoevaluación” tras el descenso del programa nacional juvenil masculino en el escalafón mundial de la FIBA.

Puerto Rico bajó nueve posiciones, de la 11 a la número 20, en la última actualización del ranking mundialista este mes. A nivel de América, está en la sexta posición, detrás de Estados Unidos (1), Canadá, Brasil, Argentina y República Dominicana.

Abordado sobre la noticia, el presidente federativo Yum Ramos indicó que el fallo de no clasificar al Mundial Sub-19 del año entrante provocó el desplome en la tabla mundialista.

Puerto Rico no consiguió el boleto para el torneo con sede en Hungría en 2023 durante el torneo AmeriCup Sub-18 el pasado junio luego de perder el partido de cuartos de final 86-78 frente a Canadá para finalizar en la quinta posición del certamen.

PUBLICIDAD

“Ese juego que perdimos al final nos afectó mucho en el ranking porque si no estuviéramos como 12, un par de posiciones menos. El Sub-19 es el mundial que más peso le da FIBA. Nos afectó mucho”, dijo Ramos a El Nuevo Día.

“Es un equipo que, entendíamos, estaba bien preparado y dirigido, con todos los recursos y proyección. Pero la competencia estaba bien dura. Es la primera vez en mucho tiempo que no clasificamos (al Mundial Sub-19)″, agregó.

El quinteto fue dirigido por Eddin “Guayito” Santiago con Javier “Toñito” Colón como asistente. Tuvo como figuras principales a Alejandro Avilés, Rubén Rodríguez Jr. y Edir Ortiz.

La última aparición de Puerto Rico en el Mundial Sub-19 fue en Letonia 2021, con un decimocuarto lugar entre 16 naciones participantes. En sus filas tuvo a Phillip Wheeler y Rafael Pinzón. Bajas sensibles fueron Ramsés Meléndez y Julian Strawther debido a compromisos universitarios.

Los boricuas tampoco lograron el pase al Mundial Sub-17 celebrado este año tras quedar séptimos en el AmeriCup Sub-16 de 2021.

Aunque no se cumplieron los pronósticos, Ramos entiende que no hay que realizar cambios drásticos en el programa, dirigido por Angel López Panelli desde 2021.

“No clasificar al Mundial Sub-19, no significa cambiar la estructura. Obviamente, hay que ver las áreas en que no se están cumpliendo los objetivos; qué hay que mejorar. Tuvimos un buen desempeño en el ciclo anterior con la medalla de bronce en Sub-17 y clasificando a todos los Mundiales”, señaló Ramos.

El tercer lugar en el campeonato Sub-17 de 2018 en Argentina fue la segunda medalla mundialista en la historia de Puerto Rico, uniéndose a la plata del equipo Sub-22 de 1997 en Australia. La edición contó con el cotizado armador André Curbelo, quien actualmente juega en la División 1 de la NCAA con la Universidad de St. Johns.

PUBLICIDAD

“Bajar en el ranking así es un asunto que hay que tomar en consideración. Hay que ver los factores que influenciaron o no, las áreas a mejorar y es lo que estamos trabajando; reforzarlas. Darle continuidad al proyecto. No lo veo como un traspié. Lo veo como una competencia dura. Como quiera hay que seguir haciendo ajustes y trabajar con la formación de los muchachos. Estamos contentos con el trabajo de López Panelli. Nos entregó su informe y los planes para el año próximo”, añadió.

Puerto Rico tiene en agenda en 2023 el Premundial Sub-16. El próximo Mundial Sub-19 será en 2025, con la clasificación a jugarse en 2024.

“Ahora es trabajar para clasificar al Sub-17, y comienza el ciclo. Es el equipo con Alejandro Avilés, Keneth Rodríguez, Brandon Lee. Es un grupo con mucha proyección. Ese es el grupo que tenemos que seguir trabajando para que clasifique al próximo mundial Sub-19″, apuntó Ramos, quien no descartó el reclutamiento de boricuas desarrollados en Estados Unidos.