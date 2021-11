Carolina. Al menos los primeros tres partidos de la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) pudieran confligir con la serie de campeonato del torneo masculino (BSN) entre los Capitanes de Arecibo y los Mets de Guaynabo, si esta se extendiera hasta un sexto o séptimo partidos.

Esa realidad contrasta con la expectativa que había desde antes de arrancar la temporada 2021 del BSNF, cuando algunas jugadoras fueron vocales pidiendo a la fanaticada en general el apoyo en las canchas al baloncesto femenino, máxime después del logro de la Selección Nacional que hizo historia clasificando y participando en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio.

Contrasta porque el hecho de que dos finales estén celebrándose paralelamente sin duda restará fanáticos de un lado a otro, y muy posiblemente afectando más a la serie de campeonato entre las Gigantes de Carolina y las Cangrejeras de Santurce que comienza estes jueves a las 8:00 de la noche en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina.

No es secreto que el torneo de varones del Baloncesto Superior Nacional cuenta con un andamiaje mayor desde su mercadeo y exposición en la televisión y los demás medios de comunicación, así como un bagaje de historia que lo respalda.

No obstante, el director de torneo del femenino, Rafael Otero, aclaró que el hecho de que ambas finales conflijan por los primeros partidos de la serie final del BSNF, no fue algo que se buscó, sino que fue circunstancial.

El plan original era que no coincidieran

“Tuvimos que ajustar (el calendario). También el masculino tuvo el factor de la cancha de ellos en Guaynabo. Eso alteró un poco los planes. En el caso de nosotros, pues, ajustamos el calendario dando por hecho que íbamos a confligir en las primeras fechas sin nosotros atrasarnos tanto y cumplir con los compromisos que tenemos con la televisión y con las demás canchas. Pero, cruzando los dedos porque la masculina termine lo más rápido posible. Que si termina en cuatro o cinco, confligirían nada más el de mañana (jueves), el del lunes y miércoles”, dijo Otero haciendo alusión a la final masculina que dominan los Capitanes sobre los Mets, 2-0, y que continúa en Guaynabo precisamente este jueves.

De hecho, un conflicto por la disponibilidad del Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo, fue lo que obligó al BSN a recalendarizar la serie para que los primeros dos partidos se jugaran en Arecibo.

“Se iban a jugar en días alternos (ambas finales) para que no confligieran ninguno. No podíamos empezar nuestra serie más allá del 11 de noviembre por los compromisos de TV. Lo hicimos pensando que el masculino iba a jugar en días pares y nosotros impares. Pero por el ajuste que ellos hicieron, terminaron confligiendo algunos juegos. Pero vamos para encima y confiamos que esa serie se va acabar rápido y la gente va a venir para acá”, agregó Otero.

El director de torneo dice que en términos generales el respaldo durante la campaña fue evidente de parte de la fanaticada. Las jugadoras también dan testimonio de lo mismo.

Agradecidas las jugadoras con el respaldo

“Se ve el apoyo. Obviamente quisiéramos más. Siempre queremos más y vamos a aspirar a más. Pero bien contentas por lo que hemos visto y yo creo que esta final va a estar repleta de muchas personas que nos apoyan, y que nos ven a nosotras como una puerta hacia adelante. Va a ser un espectáculo brutal”, declaró Dayshalee Salamán, armadora y capitana de las Cangrejeras de Santurce.

Sobre el aspecto de que ambas finales, del BSN y del BSNF coinciden en sus primeros partidos, pareció no preocuparle.

“El que es fanático del baloncesto femenino, es fanático, no importa que haya otra serie. Obviamente quisiéramos que los muchachos vinieran a vernos también y una que otra persona. Pero qué bueno que empezamos aquí en Carolina jueves, porque el fanático de Carolina es fanático fiel. Aquí va a haber gente. Es difícil que estén juntas (las dos series) y conflijan, pero para mí no debe ser factor para que la fanaticada no llegue aquí el jueves”.

Por su lado Tayra Meléndez, capitana de las Gigantes de Carolina y compañera de Salamán en la Selección Nacional femenina que participó en las Olimpiadas de Tokio, cree que la pandemia complicó más el panorama, y no solo porque las ligas coincidieron en la época que celebraron sus respectivos torneos.

“Hay que entender que todavía estamos en medio de una pandemia. Y se ha hecho bastante difícil para la fanaticada llegar por el protocolo, que tienen que estar vacunados. Niños menores de 12 años no pudieron llegar tampoco y ahí se hace difícil porque la mayoría de la fanaticada del femenino son mamás con hijos”, lamentó Meléndez.

“Pero el respaldo en general ha estado ahí. Estoy feliz y agradecida de la fanaticada de Cidra, que fui a un juego de la serie contra Santurce (semifinal) y ver el respaldo que le dieron a esa franquicia de primera año, fue muy lindo. Y en Morovis es difícil jugar por la fanaticada en una cancha pequeña, está ahí encima. Aunque sea el equipo contrario uno lo disfruta”, destacó Meléndez sobre el factor de la fanaticada.

Otero dijo que la liga femenina tendrá ante su consideración evaluar si para el 2022 volvería a jugar en la misma época del BSN o no.

“Al final fue positivo”, dijo sobre el hecho de que ambos torneos corrieron paralelamente este año. “Todos los equipos demostraron aumento en asistencia,. También se hizo el experimento de jugar en la misma fecha del BSN, que eso no se acostumbra, y hay discusión si el año que viene vamos a jugar en verano o no. Pero a pesar de que la serie final ahora va a confligir, durante el torneo para nosotros en particular ha sido positivo”, concluyó Otero.