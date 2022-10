Cuando el dirigente Gerardo “Jerry” Batista, la jugadora Tayra Meléndez y el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, se levantaron el lunes, el día pintaba como un feriado cualquiera. Pero todo cambió en cuestión de minutos.

Temprano en la mañana, trascendió la noticia de que la Selección Nacional de baloncesto femenino había subido desde la posición número 17 a la 10 en la más reciente actualización del escalafón de la FIBA, que fue publicado el lunes.

Este ascenso fue gracias a la actuación del combinado patrio en el Mundial que recién se realizó en Australia y donde las boricuas lograron clasificarse por primera vez entre los mejores ocho equipos del certamen.

Ante esa gran noticia, lo primero que se apoderó del trío fue la sorpresa, y luego llegó la alegría y el agradecimiento a todos los que hicieron posible algo que hace pocos años se veía bien lejano.

“Me sorprendió, me sorprendió”, reconoció Batista con emoción en su voz. “Los que conocemos el formato y el puntaje, sabíamos que íbamos a recibir puntos. Pero pensaba que íbamos a estar 14 o 15. Más o menos por ahí. No pensaba que íbamos a subir tanto. También me sorprendió que en la región de las Américas subimos de cuartos a terceros por encima de Brasil, que también es la primera que eso pasa”, agregó.

El técnico nacional recalcó que se sentía “bien orgulloso y bien contento” con lo que ha logrado el equipo y expuso que es el resultado “de muchos años de trabajo, mucho esfuerzo de parte de las jugadoras, el cuerpo administrativo de la Federación de Baloncesto y el Comité Olímpico y todo el staff”.

“Te demuestra que cuando haces algo organizado con un plan y te estructuras, cosas como estas pueden pasar”, articuló Batista, que también reconoció el sacrificio han hecho todas las jugadoras que han pasado por el equipo.

Batista admitió que este logro también supone una presión porque atraerá la atención hacia la Selección en los próximos eventos.

“La responsabilidad ahora es mayor porque ahora la gente espera. Nadie esperaba esto de nosotros, y ahora la visión cambia“, observó el piloto, que subrayó que la mentalidad debe ser que falta mucho trabajo por realizar para mantener ese lugar.

“No podemos entrar en el ‘comfort zone’, en el que pensemos que ya lo hicimos todo. Ahora es donde más trabajo hay y donde más recursos económicos necesitamos para poder seguir con la planificación, el reclutamiento, los viajes de preparación para enfrentarnos a equipos de primer nivel para seguir progresando”, esbozó el dirigente, que espera que más auspiciadores toquen a la puerta del quinteto.

Por su parte, Ramos coincidió con Batista en el sentido de que no esperaban estar en en ‘Top 10′, pero se mostró agradecido del trabajo de todas las personas que se han involucrado con el combinado.

“Este es el trabajo de muchos años y de muchas personas que han puesto su granito de arena. Han sido muchas las personas que han colaborado, muchas jugadoras que se han sacrificado, mucho trabajo del staff, coaches para lograr esto. Esto era algo inimaginable, pero cuando se unen voluntades, suceden cosas buenas”, dijo Ramos.

Tayra Meléndez debutó con el equipo adulto en el Centrobasket que se celebró en Monterrey, México, en el 2014. Antes de eso, jugó como juvenil en el Campeonato FIBA Américas U18 que se llevó a cabo en Colorado Springs, Estados Unidos, en el 2010. (FIBA)

El sacrificio de jugar

En el caso de Meléndez -que debutó con el equipo adulto en el Centrobasket que se celebró en Monterrey, México, en el 2014- llegar a estar entre las primeras 10 es un sueño que costó mucho sacrificio. Meléndez fue parte de la plantilla mundialista.

“Si te digo que no, miento”, dijo la alero al referirse a cuan duro ha sido el camino para llegar al sitial que ocupan hoy día. “Han habido cambios y reconozco que la Selección ha mejorado drásticamente de cuando jugaban las chicas que estuvieron antes que nosotras, pero confié en el proceso de Jerry Batista, me comprometí con él y con la Selección. Con cada tropiezo, las chicas han crecido y no hay dudas de que no hay nada que nos pare”, argumento la atleta, que antes había vestido la camiseta como juvenil en el Campeonato FIBA Américas U-18 en el 2010 en Colorado Springs, Estados Unidos.

Meléndez expuso que lo más difícil ha sido no contar con los recursos necesarios para poder entrenar. En este sentido, mencionó que han tenido que practicar en instalaciones que no reúnen todas las condiciones necesarias para la selección de un país.

Igualmente, reconoció el problema de poder mantener reunido al equipo antes de los torneos internacionales debido a los compromisos de cada una de ellas. En este sentido, aplaudió el compromiso de jugadoras como la capitana Pamela Rosado, que se desempeña como maestra a la vez que entrena para representar al país.

“Pero sigo agradecida con todo el esfuerzo de todo el mundo”, abundó.

La destacada alero también se sorprendió al conocer la nueva posición de Puerto Rico en el ranking femenino de la FIBA. En su caso, dijo que está concentrada en la nueva temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) y en su trabajo con las campeonas Gigantes de Carolina.

“Realmente, me tomó por sorpresa. No me levanté con eso en mente pues estoy con la temporada del BSNF y puse en pausa la Selección. A la verdad que estoy bien agradecida que se reconozca el trabajo que hemos hecho y como seguimos subiendo de nivel en cada torneo. Bien merecido por las chicas”, puntualizó la jugadora.