Feriados
28 de noviembre de 2025
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Stephen Curry estará fuera de los Warriors por una semana tras lesión en el cuádriceps

La estrella del Golden State se sometió a una resonancia magnética y en una semana sería reevaluado

28 de noviembre de 2025 - 9:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stephen Curry, base de los Warriors de Golden State, yace en la cancha durante el partido ante los Rockets de Houston, el miércoles 26 de noviembre de 2025 (AP Foto/Benjamin Fanjoy) (Benjamin Fanjoy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La estrella de los Warriors, Stephen Curry, estará fuera de juego al menos una semana debido a una contusión en el cuádriceps derecho y un músculo distendido tras lesionarse durante la derrota de Golden State el miércoles 104-100 ante los Houston Rockets el miércoles por la noche.

Curry se sometió a una resonancia magnética después del partido y los Warriors dijeron el jueves que sería reevaluado en una semana, lo que significa que probablemente se perderá al menos tres partidos. El personal médico y los entrenadores de Golden State suelen utilizar una progresión de recuperación en los entrenamientos antes de que un jugador lesionado regrese a la acción en el juego, por lo que podría pasar más tiempo antes de que Curry esté en la cancha.

“Nadie quiere lesionarse, especialmente esa”, expresó su compañero de equipo Jimmy Butler “Obviamente, llegamos tan lejos como él llega, pero queremos que esté bien para tener la mejor oportunidad de ser grandes. Creo que podemos mantener el fuerte durante un par de días”.

Curry, de 37 años y que está en su 17ma temporada en la NBA, y Amen Thompson de Houston cayeron con fuerza bajo la canasta con 3:24 minutos restantes y el juego empatado a 91 después de la entrada de Thompson al aro, que inicialmente fue señalada como falta ofensiva. Houston desafió y la decisión se cambió a un bloqueo por parte de Curry, quien hizo una mueca de dolor en el suelo. Cojeó hacia el vestuario con 35,2 segundos restantes.

“Todos tienen que hacer un poco más, nada demasiado drástico, todos juegan un poco mejor y colectivamente esperas que sea suficiente para ganar, comentó Brandin Podziemski de los Warriors.

El entrenador Steve Kerr dijo que pudo ver a Curry sufriendo después de la jugada. El dos veces MVP (“Most Valuable Player”) terminó con 14 puntos atinando 4 de 13 tiros —dos de nueve en triples—, siete rebotes, cinco asistencias y siete de las 16 pérdidas de balón de los Warriors que llevaron a 22 puntos de Houston.

“Obviamente cambia todo, nuestras rotaciones, cómo estamos jugando, a través de quién estamos jugando, así que veremos”, indicó Kerr. “Cuando escuché que era el cuádriceps, en realidad me sentí un poco aliviado, mejor que un tobillo o una rodilla, así que espero que pueda recuperarse rápidamente y estar bien. Pero tenemos que mantener el fuerte”.

La profundidad de los Warriors podría ser puesta a prueba dado que el guardia Gary Payton II se torció el tobillo izquierdo más temprano en el juego del miércoles.

Butler dijo que “es simplemente triste” cómo los Warriors a veces no siguen su plan de juego y no hacen las pequeñas cosas, y desafió a todos a “preocuparse más” por los detalles, especialmente si están sin Curry.

Butler afirmó que no cambiará su enfoque.

“No me importa la ofensiva, necesitamos defender a alguien”, dijo. “Somos buenos para anotar, pero no quiero que la ofensiva, si fallamos tiros, dicte no ir y defender en el lado defensivo del balón. Voy a jugar exactamente de la misma manera, pero simplemente tenemos que defender”.

