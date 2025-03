Steve Kerr supera a Al Attles como el entrenador con más victorias en la historia de los Warriors

“Él cambió todo”, dijo Green. “Ha sido tan importante como cualquiera en lo que esta organización se ha convertido. Las cosas que me ha enseñado sobre ganar, no solo a mí, sino que he tratado de captar pequeñas cosas. Hay una cosa que me ha enseñado sobre ganar, especialmente cuando se trata de playoffs, que no compartiré hasta que termine de jugar porque me niego a revelar su secreto, pero es algo bastante increíble.”