Tai Odiase queda fuera de la primera ventana rumbo al Mundial FIBA 2027 debido a una lesión

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este domingo que el pívot Tai Odiase no podrá participar en la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial de Baloncesto FIBA 2027, en la que Puerto Rico enfrentará a Jamaica el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente.

Odiase, quien juega con el Hapoel Tel Aviv en la EuroLeague, sufrió un esguince de tobillo reportado oficialmente por su club el pasado 20 de noviembre. La lesión lo mantiene fuera de acción tanto en la competencia europea como en los próximos compromisos de la Selección Nacional.

El gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, lamentó la baja del pívot nacionalizado.

“Son situaciones que suceden, a las cuales el atleta siempre está expuesto. Es una baja importante para nosotros, ya que Tai, al ser uno de nuestros dos jugadores nacionalizados, nos complica poder reemplazarlo”, expresó.

Arroyo explicó que, tras conocer el diagnóstico, sostuvieron conversaciones con el también nacionalizado Ysmael Romero. Sin embargo, este no está disponible para integrarse en esta ventana. Aun así, aseguró que el equipo mantendrá su enfoque.

PUBLICIDAD

“La adversidad es parte del juego y siempre nos hemos distinguido por darle la bienvenida a momentos difíciles y salir por la puerta ancha. Por nada vamos a utilizar estas bajas como excusas. Seguimos con las mismas ganas de sacar estos dos partidos en casa frente a nuestros fieles fanáticos”, añadió Arroyo.

Odiase fue oficializado como el segundo jugador nacionalizado del combinado boricua el 22 de agosto de 2024, tras completar el proceso de naturalización avalado por la FBPUR.