Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tai Odiase queda fuera de la primera ventana rumbo al Mundial FIBA 2027 debido a una lesión

El pívot sufrió un esguince de tobillo con el Hapoel Tel Aviv y no estará disponible para los juegos ante Jamaica

23 de noviembre de 2025 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El delantero Tai Odiase (32) se estrenó con el uniforme del Equipo Nacional frente a Estados Unidos en el Coliseo Roberto Clemente como parte de la tercera y última ventana clasificatoria al AmeriCup 2025. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció este domingo que el pívot Tai Odiase no podrá participar en la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial de Baloncesto FIBA 2027, en la que Puerto Rico enfrentará a Jamaica el 28 de noviembre y el 1 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente.

Odiase, quien juega con el Hapoel Tel Aviv en la EuroLeague, sufrió un esguince de tobillo reportado oficialmente por su club el pasado 20 de noviembre. La lesión lo mantiene fuera de acción tanto en la competencia europea como en los próximos compromisos de la Selección Nacional.

El gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, lamentó la baja del pívot nacionalizado.

“Son situaciones que suceden, a las cuales el atleta siempre está expuesto. Es una baja importante para nosotros, ya que Tai, al ser uno de nuestros dos jugadores nacionalizados, nos complica poder reemplazarlo”, expresó.

Arroyo explicó que, tras conocer el diagnóstico, sostuvieron conversaciones con el también nacionalizado Ysmael Romero. Sin embargo, este no está disponible para integrarse en esta ventana. Aun así, aseguró que el equipo mantendrá su enfoque.

“La adversidad es parte del juego y siempre nos hemos distinguido por darle la bienvenida a momentos difíciles y salir por la puerta ancha. Por nada vamos a utilizar estas bajas como excusas. Seguimos con las mismas ganas de sacar estos dos partidos en casa frente a nuestros fieles fanáticos”, añadió Arroyo.

Odiase fue oficializado como el segundo jugador nacionalizado del combinado boricua el 22 de agosto de 2024, tras completar el proceso de naturalización avalado por la FBPUR.

El Equipo Nacional continuará con su preparación de cara al inicio del camino clasificatorio, con el objetivo de comenzar con fuerza su ruta hacia el Mundial FIBA 2027.

Tags
Federación de Baloncesto de Puerto RicoFIBATai OdiaseCarlos ArroyoYsmael Romero
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 23 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: