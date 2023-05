Quebradillas.- Como hija del municipio de Carolina, Tayra Meléndez, canastera de la Selección Nacional femenina, iba a los partidos de los Gigantes como fanática la temporada pasada. De paso, conversaba con los novatos Tremont Waters y George Conditt IV, dándoles consejos para adaptarse en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La iniciativa de la múltiple campeona del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con las Gigantes llamó la atención del apoderado de la escuadra masculina, Héctor Horta. Para el torneo 2023, el tenedor le ofreció trabajo como asistente técnico en el grupo del dirigente Carlos González.

Meléndez, junto con Carla Cortijo en las Cangrejeras de Santurce, son las únicas mujeres con dicho puesto en la actualidad del BSN. Cortijo debutó como asistente técnica en 2021, la primera en la historia de la liga.

Previo a la victoria del miércoles en Quebradillas, la olímpica y mundialista conversó con El Nuevo Día sobre su nuevo trabajo en un mundo que poco a poco ha abierto las puertas a mujeres profesionales como gerenciales, entrenadoras y árbitros.

“Héctor Orta se presentó a mi persona durante uno de los juegos de la Selección Nacional en el Clemente (ventanas FIBA) y me habló de la oportunidad, por si estuviera interesada. Fue un poco antes de la temporada BSNF. Me volví a comunicar con él terminado el torneo a ver si seguía la oferta y gracias a Dios se me dio para ser parte de este gran equipo”, declaró Meléndez, quien confesó sorpresa por el acercamiento.

“Yo iba a los juegos como fanática de ellos. Lo poco que interactuaba, para pedirme consejos, era con George y Tremont. Así, normal, como una amiga. Cositas que yo veía como jugadora para que puedan mejorar. Por esa relación con ellos, Héctor vio el acercamiento y le gustó como me respetan, como me buscaban. Por eso creo que fue súper fácil integrarme al equipo”, agregó.

Meléndez, de 29 años, no es nueva en este rol. Fue asistente en la Universidad de Saint Francis y, también directora de operaciones en Bryant University. En Carolina, ocupa un cargo similar como “team manager”, ayudando en la logística de alquileres de autos y apartamentos para los jugadores.

“Tengo un poco de los dos. Me gusta porque he tenido la experiencia en el pasado. Ha sido una experiencia bien bonita. Me recibieron con los brazos abiertos. Son unos chicos excelentes. Me respetan dentro y fuera de la cancha. La paso muy bien. Además de eso, estoy aprendiendo de los mejores como Leo (Leonel Arill, asistente) y Carlos. Leo es espectacular en el baloncesto. Come y respira el deporte. Aprender de él como asistente, mano a mano para hacerle preguntas, igual con Carlos, es genial. En masculino la diferencia es que son más fuertes y atléticos. El juego no cambia. Me gusta hacer las preguntas necesarias y compartir lo que yo sé, para explicar como nosotras hacemos las cosas, que le puedan ayudar a ellos en algunas ocasiones”, comentó.

Antes de aceptar el puesto, Meléndez se comunicó con Cortijo, con quien compartió tabloncillo en las Gigantes y el Equipo Nacional, para conocer su experiencia en Santurce.

“Es un mundo de hombres y una de las cosas que siempre he hecho es valorarme. No porque soy mujer, sino un ser humano que ha luchado por todo lo que he logrado y fajado; las Olimpiadas, los Mundiales y campeonatos. Sé lo que puedo ofrecer. Fue una conversación bien linda con ella. Es una persona que también ha tenido mucho éxito. Excelente jugadora y una de mis favoritas. Me dijo que valorara el momento y que también me valorara a mí misma”, compartió.

Que esté de llena como estratega no significa que Meléndez está a pasos del retiro. Comenzará pronto la preparación con el Equipo Nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador este verano.

“Sigo jugando. Desde el lunes pasado ya estoy entrenando en cancha. Comenzamos las prácticas para los Centroamericanos a principios de junio. Las dos cosas se hacen fácil porque ya estoy practicando en cancha con los muchachos (de Carolina). Seguimos en el ambiente de dirigente. Me gustaría la oportunidad en el futuro de ser ‘head coach’. Vamos escalón por escalón y disfrutarme las bendiciones” apuntó.