Guaynabo. – Antes de realizar sus primeros tiros al canasto del Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo, DeMarcus Cousins hizo una parada en la panadería La Nueva Sevilla para desayunar.

En el establecimiento, tuvo un primer encuentro con uno de los principales postres de Puerto Rico: el quesito.

“Esto está a fuego (This is fire)”, reaccionó Cousins, excentro de 6′ 10″ pies de estatura, tras probar el dulce en un vídeo publicado por los Mets de Guaynabo, equipo con el cual debutará como refuerzo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Después del desayuno, el canastero quemó calorías probando el tabloncillo del Quijote para luego tomarse sus primeras fotos con el uniforme del quinteto metropolitano.

Terminada la sesión, recibió una visita sorpresa del reguetonero Jowell, con quien compartió par de carcajadas mientras el artista intentaba encestar un triple.

Cousins, quinta selección por los Kings de Sacramento en el sorteo 2010 de la NBA y cuatro veces Jugador Todo Estrella, arribó a la isla el pasado lunes con la etiqueta de uno de los importados de mayor renombre pactado en el torneo local. Se une a figuras de la mejor liga del mundo activos este año en el BSN como Hassan Whiteside y Brandon Knight, refuerzos de los Piratas de Quebradillas.

Aún no hay fecha para su debut en el uniforme con los Mets, quienes atraviesa por una racha de cinco victorias (6-8).

Cousins, apodado “Boogie”, jugó hasta el año pasado como en la NBA, cuando vistió el uniforme de los Nuggets de Denver. En su carrera de una década, tiene media de 19.6 puntos y 10.2 rebotes.

No ha recibido ofertas para volver a la liga, tema el cual no quiso abundar en una entrevista con El Nuevo Día previo a su presentación oficial en la tarde del martes en el Museo del Deporte en Guaynabo. Mientras tanto, se ha mantenido como comentarista en el programa Showtime Basketball, cadena con la cual tiene contrato como talento.

El equipo del espacio televisivo documentará su travesía con los Mets.

Sobre su decisión de jugar en el BSN en busca de darle un respiro a su carrera, hablamos uno a uno con la otrora estrella de la NBA.

Tuviste tu primera experiencia con nuestra comida típica esta mañana en una panadería, ¿cuéntame de la experiencia?

“Genial. Una oportunidad de probar la comida típica aquí. Estoy emocionado por eso. Como ves, soy un “foodie”. Estoy abrazando diferentes culturas y a su gente. Han sido bien hospitalarios aquí desde que puse un pie aquí en la isla. Además del quesito, me comí un sándwich de revoltillo. Me lo comí completo.

Debes tener cuidado con nuestros dulces. Son adictivos.

Entiendo. Nunca comérselo todo. Picar de todo un poco y ya.

Hay mucha expectativa con tu firma aquí en Puerto Rico. Háblame de cómo todo se dio.

Es una locura. Ya había escuchado de esta liga, para de personas contactándome (para jugar), el verano pasado. Sabía que era una oportunidad. Al no hacer un equipo en la NBA el año pasado, debatí mis opciones. Esta liga me intrigaba. Es una oportunidad de estar en un sitio cerca de casa. Obviamente, jugando en el paraíso, jugando baloncesto de una isla bonita. No creo que muchas personas rechacen esa oferta. Así que todo se dio pareció ser lo mejor para mí. Estuve bien interesado en esto y todo se dio.

¿Los Mets te llamaron primero?

Fueron varios equipos. No quiero entrar en detalles ni tirar a otros equipos al medio. Creo que terminé firmando en el sitio correcto. Como dije, ha sido una gran bienvenida, con mucho cariño. Los Mets han sido increíbles conmigo hasta ahora. Tuve la oportunidad de hablar con los dueños (Marc Grossman y Mark Linder) y el gerente general (Noah Linder). Todos estamos en la misma página, con las mismas metas y planes de hacer esta movida. Todo hizo sentido y pienso fue la movida correcta.

Te pregunto porque tenemos a un Bad Bunny en Santurce y Ozuna en Manatí (interesados también).

Escuché eso. Hablé con muchos equipos. Como dije, aquí se sintió como el lugar correcto. Todo se alineó perfectamente. Fue el pareo perfecto.

Y para ti, personalmente, ¿qué significa estar aquí en esta etapa de tu carrera, un jugador joven de 32 años y con renombre?

Número uno: me gusta el baloncesto. Soy un fiebrú. Como dices, soy joven y con mucho juego en el tanque. Solo quiere expresar mi amor por el juego de la manera que pueda. Esta es una oportunidad para hacerlo y le voy a sacar provecho.

Y de esta liga, ¿qué has escuchado?

Que es muy competitiva. Estoy emocionado por eso. Es una liga física. Te dejan jugar tu juego, que es algo que se ajusta a mi estilo. Estoy listo para tirarme al tabloncillo y ver qué puedo hacer.

Ver a jugadores como Whiteside y Knight aquí, ¿te convenció de alguna manera venir al verlos jugar en el BSN?

“No necesariamente. Siente que cada uno tiene su propio camino. Siento que hay jugadores talentosos en todos lados. Ellos son grandes nombres. Es una locura. Hassan y yo fuimos “drafteados” juntos (Whiteside por Miami). Tuvimos nuestro pasado. Knight y yo, fuimos a la misma universidad (Kentucky). Hay conexiones. Los he visto florecer aquí y estoy feliz por ellos. Al final del día, somos canasteros, nos queda mucho juego y solo queremos jugar este juego a alto nivel.

Y todo estos años después, se rencuentran aquí ¿Es una sorpresa?

No. Algo curioso del baloncesto es que une a la gente. Conoces a muchas personas de diferentes formas raras y, siempre, de la encuentras en algún lado. Esa es la magia de todo esto.

¿Hablaste con ellos?

No he tenido la oportunidad. He hablado con otros como Thomas Robinson (Grises de Humacao). De hecho, tengo un buen amigo aquí que entrenó conmigo en Las Vegas Josiah (Jahvari, de los Leones de Ponce). He hablado con par de gente y solo me han dicho cosas buenas. Josiah es una razón grande para mí venir aquí. Habló muy bien de la liga, de su gente, todo en general. Hizo bastante para convencerme venir aquí. Así es que nos conocemos. Como dije, el baloncesto tiene formas raras para reencontrarse con personas.

Cousins comparte con el reguetonero Jowell en el tabloncillo del Coliseo Mario "Quijote" Morales de Guaynabo. (Carlos Giusti/Staff)

Este equipo comenzó la temporada con una racha de siete derrotas. Ahora, atraviesa por una de cinco victorias. ¿Cómo ves tu adaptación en el equipo?

Es baloncesto. Te todo lo que he escuchado de este equipo, hablé con el coach (Omar González), es un equipo con una inteligencia grande en cancha. Saben cómo jugar. Valoro la inteligencia en el tabloncillo y jugar de la forma correcta. Si todos estamos en la misma página, será fácil entrar y ser parte del grupo. Está en una racha buena y mi trabajo es ayudar a alargarla.

¿Cuándo debutas? ¿En San Germán mañana?

Eso está en conversaciones con la organización. Cuando ellos sientan que sea el mejor momento, lo haremos y estaré listo.

Las canchas aquí son pequeñas (comparando a la NBA) Los fanáticos van a estar más cercas y son bien pasionales. Si se puede comparar, son como los aficionados de la lucha libre, gritando a la cancha. ¿Cómo te sientes respecto a eso?

Me encanta. Así crecí jugando baloncesto en Alabama. Era muy similar esto. Cerrado, íntimo, con los fanáticos encima y partidos cerrados. Caliente la sangre de uno y eleva la adrenalina. Estoy emocionado por eso. También soy un jugador pasional así que nos llevaremos bien.

Vi que Showtime Basketball va a documentar tu estadía con los Mets. Háblame de eso.

Tenemos un pacto mediático. Nuestra relación comenzó 2018 cuando grabamos un documental sobre mi regreso luego de una operación en el tendón de Aquiles y regreso la NBA. Esto es una continuación de mi historia. Emocionado por eso y agradecido con ellos por capturar mis momentos crudos y mi crecimiento en este proceso.

Cómo va ese trabajo de comentarista, ¿te gusta?

Me gusta. Es diferente para mí. Cuando entré a la liga y me convertí en profesional no podías usar mi voz. Era quedarse callado y jugar. Ahora, estando al otro lado, dando mis opiniones y usando mi voz y plataforma, criticar aspectos del juego, es diferente para mí. Es un proceso que estoy disfrutando, encontrando mi confianza.

Estás ahí con jugadores retirados como Kevin Garnett y Paul Pierce. ¿Ellos no te dicen qué haces ahí? ¿Por qué no estás jugando?

Ellos entienden. Han estado mucho tiempo alrededor del juego. No soy el primero ni el último. No es nada de qué hablar. Es trabajar en lo que puedas trabajar. Controlar lo que puedes controlar. Estoy tratando de crecer cada día como atleta y como persona, como padre. Estoy bien.

¿Qué quieres logar aquí con los Mets, tu meta principal?

Un campeonato… Venir aquí y ganar un campeonato para esta organización. Abrazar la cultura y que me abracen a mí. Ojalá pueda ser el principio de algo especial.

Y también, una oportunidad para jugar nuevamente en la NBA o en Europa.

No estoy pensando en esas cosas ahora mismo. Soy un tipo de persona que vive el día a día. No puedo mirar más allá y tampoco quiero mirar al pasado. Vivo en el momento y sacar todo el provecho al presente. Enfocado en esto y ganar.

Cousins en conversación con El Nuevo Día a un día de su llegada a Puerto Rico. (Carlos Giusti/Staff)

De jugadores puertorriqueños, jugaste contra José Juan Barea en la NBA. ¿Qué tal?

Era un pitbull. Una gran persona fuera del baloncesto. De hecho, estuvimos representando por la misma agencia en el pasado. Como estuve diciendo, se trata de cómo el baloncesto crea reencuentros. Es un pionero de esta cultura en este lugar. Ha sido una gran representación. Tengo pendiente llamarlo y juntarnos acá. Estoy seguro de que me enseñará un gran tiempo aquí. También, tuvimos la misma lesión (Aquiles) Es un guerrero.

Y el apodo de “Boogie”, ¿de dónde viene?

Eso me los puso el asistente técnico Rod Strickland cuando estuve en Kentucky. Es por la forma que juego (mueve las manos de lado a lado). Me lo puso y así me quedé.