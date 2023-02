De cara al juego que puede darle a Puerto Rico la ansiada clasificación a la Copa Mundial de la FIBA 2023, la mentalidad del combinado nacional es conseguir el pase por derecho propio con una victoria esta noche sobre Colombia y no depender de otros escenarios.

El dirigente de la Selección, Nelson Colón, puntualizó en una videoconferencia con medios del país que aunque han visto los diversos escenarios que tienen por delante, su intención hoy es ponchar su pase al torneo mundialista —que iniciará el 25 de agosto en Filipinas, Indonesia y Japón— con un triunfo.

“Tenemos la bola en la cancha de nosotros”, expresó Colón, quien ya se encuentra en Medellín para el encuentro que se realizará hoy en el Coliseo Iván de Bedout a partir de las 8:00 p.m., hora de Puerto Rico (7:00 p.m., hora de Colombia).

“La oportunidad la tenemos nosotros. No tenemos que estar mirando ninguna. Solamente es venir aquí, y como hicimos en Brasil, enfocarnos, trabajar como equipo, jugar para el equipo y saber la importancia del partido. No relajarnos. Todas las posesiones cuentan. Todo lo que podamos hacer al principio se nos suma al final e ir por la victoria. No pensando que si pasa esto, que si pasa lo otro”, dijo el técnico.

PUBLICIDAD

Colón reconoció que el cotejo de esta noche no será “fácil” ni “cómodo” porque Colombia es un equipo “que pega, bien físico”. Asimismo, indicó que para el juego contra Puerto Rico van a activar jugadores importantes que no estuvieron el jueves en el encuentro ante México, como Juan Tello Palacios.

El jueves, México derrotó a Colombia por amplio marcador de 113-54. Ese mismo día, Puerto Rico venció a Brasil por una apretada puntuación de 92-90.

Los boricuas derrotaron a Colombia por 91-79 en su primer choque el 11 de noviembre del año pasado.

Al hablar sobre las claves para conseguir una victoria ante los colombianos insistió en los rebotes ofensivos.

“La clave para nosotros hoy son áreas de esfuerzo. Los rebotes ofensivos son vitales para este juego con Colombia. Nos dominaron unos rebotes ofensivos en el primer juego. En el primer quarter hicieron un ‘field day’ de rebotes ofensivos. Hay que correr para atrás, entiéndase que el cinco, el cuatro, el tres agarren el rebote”, declaró Colón.

En ese partido, Colombia aventajó a la selección en rebotes con 49 versus 42 de los puertorriqueños. De esos 49, 29 fueron defensivos y 20 ofensivos. Por su parte, Puerto Rico consiguió 30 defensivos y 12 ofensivos.

“(Los colombianos) Empujan, tiran temprano desde el primer pase. No son un equipo de posición, sino que es un equipo que va a aprovechar las ventajas que el juego le dé. Si no corremos para atrás y no estamos temprano, nos van a atacar”, reconoció el dirigente.

“Hay que estar ready para poder leer eso y poder contrarrestar”, argumentó.