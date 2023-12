Ponce - El quinteto de los Vejigantes de la Ciudad Señorial de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP), familiares y decenas de aficionados honraron el jueves la memoria del fallecido dirigente Pedro “Peyo” Cintrón Vélez previo a un partido en el coliseo Salvador Dijols.

Antes de comenzar el encuentro contra los Toros de Cayey, los jugadores de la escuadra, visiblemente afectados, hicieron guardia en el centro de tabloncillo junto a los allegados del querido técnico quien, además de fungir como asistente técnico, también dirigió en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) a los Leones de Ponce y a los Maratonistas de Coamo.

Hasta el fin de semana pasado, se encontraba en su cuarto año al mando de los Vejigantes.

En las sillas colocadas en el medio de la cancha estaban sus hermanos, Pedro Manuel y Haymar Cintrón; su madre Haydee Vélez Montero; y su sobrina Christhal Santiago Cintrón.

Familiares y jugadores de Pedro Cintrón Vélez guardan silencio en honor al fallecido técnico. (Nahira Montcourt)

Tras la lectura de una semblanza, la administración del quinteto reprodujo por los altoparlantes de la cancha un audio con mensajes de motivación de Cintrón Vélez de dos minutos con 35 segundos de duración. En honor al mentor, los canasteros realizaron güiras mientras escuchaban la voz grabada del dirigente.

Expirado el reloj, los presentes aplaudieron y el equipo trajo una pancarta, firmada por todos los canasteros de los Vejigantes, con la imagen de Cintrón y un mensaje que leía “Gracias Peyo”. La misma fue entregada a la familia de Cintrón Vélez.

La silla en el banquillo donde solía sentarse el estratega fue adornada con un lazo negro y una chaqueta del conjunto.

Entre los presentes, se encontraron el director de torneo del BSN, José Couto, quien le dio la oportunidad a Cintrón Vélez de dirigir a los Leones en la temporada de 2010.

Tambié asistieron el exdirigente de la Selección de Baloncesto masculino y asistente técnico de los Atléticos de San Germán Manuel “Manolo” Cintrón Vega; y el retirado armador de los Leones, Javier “Toñito” Colón, actual asistente del quinteto ponceño.

La silla de dirigente de Pedro Cintrón Vélez en el coliseo Salvador Dijols. (Nahira Montcourt)

Colón vestía una camisa negra con una foto de a quien consideró su maestro a la hora de convertirse en entrenador en las categorías menores tras una carrera de 21 años como jugador, todas con los Leones.

“Ha sido algo fuerte. Era una de las personas más queridas en el ámbito del baloncesto en la región sur, y también nacional. Estuvo encargado de las categorías menores, del club del Colegio Ponceño, donde yo fui partícipe. Me dio la primera oportunidad de yo estar trabajando con las categorías en Ponce”, expresó Colón.

“El resumé de Peyo es bien exitoso. Pasan estas cosas y uno siente ese gran vacío de esa persona dentro y fuera de la cancha. Hacía cosas de corazón. Era una de las personas más queridas en todos los cubles. Tocó a mucha juventud. Es algo bien fuerte que nos están tocando a nosotros los ponceños”, agregó.

Terminada la ceremonia, la familia de Cintrón Vélez fue inundada de abrazos y consuelo.

“Mira las ironías de esta vida. Nuestros primeros pasos fueron en esta cancha y donde termina es aquí. Dios es bueno. Él cambió muchas vidas. Estoy recibiendo muchas llamadas, más de 200 y pico. Algunas no las he podido contestar por el agotamiento emocional” compartió Pedro Manuel, hermano mayor.

Pedro Manuel Cintrón, hermano del dirigente Pedro Cintrón Vélez, es consolado por el apoderado de los Vejigantes Joel Media. (Nahira Montcourt)

“He oído a padres diciéndome que gracias a mi hermano, sus hijos estudiaron. ‘Gracias a mi hermano, mi hijo es un profesional’. Mi hermano los motivó. Deja un legado bien fuerte no solo dentro de la cancha, fuera también. Hasta ahora, no he leído ningún mensaje negativo. Agradezco al pueblo de Ponce y toda la isla por el apoyo” añadió.

Además de jugar brevemente en el BSN, Cintrón Vélez también fungió como dirigente de las selecciones nacionales juveniles.

Según un informe preliminar de la Policía, el cuerpo de Cintrón Vélez fue encontrado sin vida el domingo en la noche en una cabaña del Motel Las Colinas, ubicado en la carretera PR-502 del barrio La Yuca, en Ponce. El cuerpo no presentaba signos de violencia.

Haymar Cintrón lo reportó como desaparecido el pasado domingo. El inspector Daniel Justiniano, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce informó el jueves a El Nuevo Día que el deceso continúa bajo investigación.

Los restos de Cintrón Vélez serán expuestos el sábado en la funeraria Jackie Oliver de Ponce. El domingo, el cuerpo estará expuesto en la cancha Salvador Dijols desde las 3:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche.

El sepelio será el lunes el cementerio Las Mercedes, a partir de la 1:00 p.m.