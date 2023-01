La Asociación de Jugadores de Baloncesto hizo un llamado a los jugadores del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el jueves de no reportarse a las prácticas de sus respectivos equipos debido a tranques en las negociaciones para enmendar el reglamento general rumbo al venidero torneo de 2023.

La advertencia fue hecha a través de un comunicado compartido por el armador estelar de los Vaqueros de Bayamón Ángel Rodríguez, líder del movimiento.

“Durante los pasados meses los jugadores, a través de la Asociación, le han comunicado al BSN una serie de diferentes asuntos que entienden deben ser atendidos y así modificados por el BSN. Luego de esperar por la posición del BSN sobre tales reclamos, fue recibida la misma. Analizado el escrito, comunicamos al BSN nuestro rechazo y deseo de continuar el diálogo hasta llegar a acuerdos satisfactorios para todos antes de la reunión pautada para el próximo 31 de enero”, lee la misiva.

En la fecha mencionada, la junta de apoderados se reunirá para realizar enmiendas al reglamento.

“Siendo esa la situación, en espera de continuar el diálogo, la Asociación ha decidido solicitarles a los jugadores a no reportarse a las prácticas de sus respectivos equipos hasta que otra cosa se disponga”, solicita el escrito.

El presidente de la Asociación, Ricardo Carrillo, confirmó a El Nuevo Día la veracidad del comunicado.

El pasado noviembre, el gremio se reunió con un comité designado por la junta de directores para presentar propuestas para el torneo 2023, como las eliminaciones del tope salarial individual y la regla del jugador franquicia, así como agregar el derecho a que los canasteros puedan devengar dinero por el uso de su imagen en los equipos y en el certamen.

Carrillo esperaba una respuesta de la liga ante los pedidos a no más tardar finales de diciembre, pero recibió una comunicación el pasado 24 de enero de la opinión de la junta tras una reunión para evaluar de las propuestas de los jugadores el pasado 16.

Los apoderados rechazaron eliminar el tope salarial individual o un tope colectivo por equipo; al igual que el pedido para que los canasteros devenguen ganancias por el uso de su imagen.

“Entendemos que hay mucho espacio para mejorar”, dijo Carrillo a este diario.

“Sobre la eliminación o modificación de la cláusula del jugador reserva, la propuesta que nos hicieron no es lo que nosotros habíamos propuesto o buscado. En el aspecto de la explotación del jugador, como la venta de camisetas con el nombre y afiches, solicitamos que se le dé al jugador una participación de las ganancias que obtenga el equipo por explotar el jugador, comercialmente hablando. Que el jugador o la Asociación negocie con el apoderado el por ciento correspondiente. Ellos negaron eso rotundamente. La razón es que, compensar el jugador de esa forma, se pudiera prestar para violar el tope salarial”, abundó.

Carrillo también añadió que la junta rechazó añadir una firma de un miembro de la Asociación junto a la del presidente liguero, Ricardo Dalmau, para retirar fondos de la cuenta de reserva salarial. Del pote se saca dinero para pagarle a los jugadores si un equipo no cumple con sus quincenas. La Asociación desea la notificación de los estados de la cuenta.

Carillo entiende que los quintetos del BSN comenzarán oficialmente sus prácticas a partir del 1 de febrero rumbo al inicio de la competencia el próximo 22 de marzo.

“Estamos dispuestos a seguir negociando, a buscar un punto medio, un consenso. Estamos pidiendo que sea antes de la reunión del 31 de enero para discutir las enmiendas al reglamento. No hemos recibido contestación pero, a la misma vez, dijimos que mientras no nos sentemos a negociar no vamos a practicar. Entendemos que este espacio que queda es suficiente para sentarnos y negociar”, apuntó Carrillo.

Atentos en el BSN

El director de torneo, José Couto, expresó a El Nuevo Día que la liga está al tanto del comunicado enviado el jueves y que, en los próximos días, restablecerán la comunicación con los jugadores.

“Ahora mismo estamos saliendo del sorteo (de jugadores de nuevo ingreso). No hemos tenido oportunidad de dialogar. Vamos a estar comunicándonos para resolver la controversia. No puedo entrar en las medidas porque eso es a consideración de la junta, pero el acercamiento de Carrillo fue en ánimo a que las conversaciones continuasen. Todo ha sido en buena lid. Seguiremos conversando hasta que se llegue a un acuerdo”, dijo Couto, quien desconoce si hay equipos practicando este mes.

Couto se ha expresado a favor de eliminar el tope salarial individual. Para el torneo 2023, entraría en vigor un nuevo tope individual que comenzará en $45,000 y que aumentará escalonadamente en los siguientes dos años ($47,500 en 2024 y $50,000 en 2025). Hasta el torneo 2022, el tope era de $40,000.

Rodríguez ha sido vocal sobre la eliminación de la cláusula del jugador franquicia debido al caso del alero Alex Franklin, quien por cinco temporadas consecutivas fue colocado en la lista de reservas sin la oportunidad de entrar a la agencia libre. Franklin fue reservado el año pasado por los Brujos de Guayama (ahora Osos de Manatí) para luego ser cambiado a los Gigantes de Carolina, equipo en el cual llegó a un acuerdo contractual.

En el pasado Juego de Estrellas, los jugadores participantes realizaron una protesta con camisetas negras que leían “queremos libertad”.

Ante la manifestación, la junta creó un Comité De Atención a Asuntos de Jugadores compuesto por los apoderados de los Leones de Ponce, Gigantes de Carolina, Grises de Humacao y Cangrejeros de Santurce.