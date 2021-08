En menos de un año, los Vaqueros de Bayamón atraviesan por un segundo brote de COVID-19 en sus filas que los ha sacado de la cancha.

El partido de hoy, jueves, de los campeones defensores del Baloncesto Superior Nacional (BSN), invictos en 15 salidas, contra los Cangrejeros de Santurce fue suspendido ayer a causa de esta enfermedad en el quinteto de la Ciudad del Chicharrón.

El Nuevo Día supo que se trata de múltiples contagios pese a que todos los miembros de la organización, desde jugadores, cuerpo técnico y gerencia, están vacunados.

En noviembre del año pasado, ocho integrantes de la franquicia arrojaron positivo al virus antes de ingresar a la “burbuja” del hotel Wyndham Grand Río Mar en Río Grande. Sus primeros partidos fueron recalendarizados. A pesar del traspié, Bayamón ganó el campeonato número 15 en la historia del BSN.

Hasta el jueves, los Vaqueros esperaban una segunda ronda de pruebas moleculares (PCR) para conocer si pueden retomar los entrenamientos.

“Estamos día a día. Con calma y conscientes de que esto es parte de la nueva manera de vivir”, dijo Nelson Colón, dirigente de los Vaqueros, a El Nuevo Día.

“Llevamos unos días sin practicar, sin vernos, todos en sus hogares. Pendientes de que estemos bien, de que el grupo esté bien. Son situaciones que no podemos controlar y vamos a salir de esto como lo hemos hecho en el pasado”, agregó.

El próximo encuentro de los Vaqueros es el lunes contra los Gigantes de Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo.

Los Vaqueros atraviesan por su mejor arranque en casi cinco décadas al jugar para 15-0. Están a dos victorias de igualar el inicio de 17-0 por la edición de 1972.

Para Colón, este momento no es para pensar en la racha. Ni siquiera en el baloncesto.

“Ahora estamos en la mentalidad de que todos estemos bien, unidos como grupo, por la salud que es lo más importantes. Regresaremos y, en ese momento, nos preocuparemos por el baloncesto. Ahora no es momento de baloncesto. No lo ha sido. Ni tan siquiera lo hemos hablado. Solo apoyándonos como familia. Este es un grupo fuerte y esto no nos va a quitar el sueño, tumbar los ánimos ni la manera de cómo vemos las cosas”, declaró Colón.

El mentor agregó que gracias a la vacuna la situación en el equipo está controlada.

“Es un plus. La vacuna es importante. Que sirva de ejemplo, de que la vacuna es una herramienta para protegerse y que las circunstancias no sean negativas. Cuando se detectó (el positivo) la respuesta fue inmediata y buena. Los protocolos se activaron. Gracias a Wilfredo (Pagán, gerente general), Molinary (Luis, doctor del equipo), y el epidemiólogo de la liga (José López de Victoria), que lo han hecho bien. Estamos tranquilos”, aseguró Colón.

Durante esta temporada, el BSN ha pospuesto otros juegos por casos de COVID-19, incluyendo desafíos de Humacao y Santurce.