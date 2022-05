Quebradillas.- El centro importado Thomas Robinson cumplirá la suspensión de 15 partidos impuesta por el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y los Piratas tienen planes de reintegrarlo al equipo una vez termine el castigo.

Robinson fue sancionado por la liga debido a un incidente con el árbitro Jessed Días luego de la derrota contra los Cangrejeros de Santurce el pasado 5 de mayo en el Coliseo Raymond Dalmau.

Según el informe del oficial, el canastero lo escupió terminado el encuentro, además de insultarlo. Robinson, por su parte, negó los hechos y apeló la infracción.

La Federación de Baloncesto local y el Tribunal Apelativo de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) le dieron la razón a la liga tras una apelación a los mencionados foros. Queda pendiente una reconsideración al TAAD.

Con el partido del sábado ante los Leones de Ponce, Robinson cumplió su tercer partido de suspensión.

“Cuando cumpla con la suspensión, estará de vuelta con nosotros. Soy leal a mi equipo y a mis jugadores. Cuando regrese, será un jugador increíble”, dijo Dion New, apoderado de los Piratas, a El Nuevo Día.

“Solo sé lo que me han dicho que tengo que hacer y es lo que estamos haciendo”, agregó New sobre la comunicación que tuvo con el BSN.

El director de torneo, José Sola, no estuvo disponible el sábado para explicar la reglamentación del organismo, ya que han surgido interrogantes en cuanto a la decisión de permitirle a los Piratas reemplazarlo y luego hacer elegible a Robinson a regresar a jugar sin cumplir la suspensión como jugador activo en la plantilla.

Los Piratas reemplazaron a Robinson con el pívot Demetrius Treadwell, quien debutó contra los Leones.

Sobre Robinson, New le dio un espaldarazo y aseguró que el atleta está totalmente defraudado por los hechos y se disculpó con el conjunto pirata.

“Es un gran jugador. Será difícil sin él. Pero, te puedo decir esto: el incidente pudo ser lo mejor que le haya pasado. Es un hombre nuevo. Cambió por completo. Fue una lección de humildad y está agradecido de que lo vamos a retener. Ha practicado por su cuenta todos estos días. Tiene una fundación (Family Over Everything). La ha traído aquí y ha repartido materiales a las escuelas. Siente mucho lo que hizo y lo sé porque he estado alrededor de jugadores por 25 años. Sabe que defraudó al equipo y al él mismo. Los últimos cuatro días, es una persona totalmente diferente”, abundó New.

Robinson, que jugó el año pasado con los Cangrejeros, promedió 16.6 puntos, 11.6 rebotes y 3.1 asistencias en 13 partidos con los Piratas, ayúdándolos a colocarse en el primer lugar de la Sección A desde el inicio de la competencia.