Triple-doble de Olumiye Oni deja sin ganar a los Piratas y Ramses Meléndez vuelve a lucir con Arecibo

Olumiye Oni registró el miércoles un triple-doble de 15 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes para los Indios de Mayagüez doblegar, 103-80, a los alicaídos Piratas de Quebradillas en el Palacio de Recreación y Deportes.

Fue la segunda victoria del torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para la tribu del oeste, que juega para 2-3.

Quebradillas, por su parte, sumó su sexta derrota consecutiva, el único equipo sin victoria en lo que va de competencia.

Sam Waardenburg lució con 22 puntos, seguido por 18 de Tjader Fernández. Davo Jefferson, por su parte, terminó con un doble-doble de 12 unidads y 12 rebotes.

Por los Piratas, Kendall Munson fue el mejor con 20 puntos. Emmanuel Mudiay, en cambio, fue limitado a seis tantos.

En Arecibo, Ramses Meléndez encestó 22 puntos y los Capitanes de Arecibo despacharon a los Leones de Ponce, 101-82, en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

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El quinteto de la Villa del Capitan Correa ahora comparte el liderato de la Conferencia B con los Santeros de Aguada y los Atléticos de San Germán. Los aguadeños juegan para 4-1, mientras que los arecibeños y sangermeños tienen 5-2, respectivamente.

Meléndez venía de anotar 35 puntos en su debut contra los Gigantes el lunes pasado.

Por los Capitanes, con marca de 2-0 frente a los Leones, Jack McVeigh y Derrick Walton encestaron 16 puntos cada uno.

Por los Leones, Jordan Murphy lideró con 21 puntos y 10 rebotes. Terrence Davis finalizó con 15 puntos, Jezreel De Jesús con 14, Johned Walker 12 y Christian Negrón 10.