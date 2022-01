Spokane — Gonzaga suspendió los boletos para la temporada de baloncesto de John Stockton luego de que el armador miembro del Salón de la Fama se negara a cumplir con el mandato de uso de mascarilla de la universidad.

Stockton, uno de los alumnos más destacados de Gonzaga, confirmó la noticia en una entrevista del sábado con The Spokesman-Review.

“Básicamente, todo se redujo a que me pedían que usara una máscara en los juegos y, siendo una figura pública, alguien un poco más visible, sobresalía un poco entre la multitud”, dijo Stockton. “Y, por lo tanto, recibieron quejas y sintieron que de los de arriba, de eso no se discutió, pero de lo que fuera de arriba, iban a tener que pedirme que usara una máscara o me iban a suspender las entradas”

Stockton se ha pronunciado en contra de las vacunas COVID-19, los mandatos de mascarillas y otras medidas de protección. En junio pasado participó en un documental titulado “COVID and the Vaccine: Truth, Lies and Misconceptions Revealed”.

En la entrevista con el diario Spokane, Stockton afirmó sin pruebas que más de 100 deportistas profesionales han muerto tras recibir la vacuna contra la COVID-19.

“Creo que está altamente registrado ahora, creo que hay 150 ahora, son más de 100 atletas profesionales muertos, atletas profesionales, en el mejor momento de su vida, cayendo muertos que están vacunados, justo en el campo. justo en la cancha “, dijo Stockton.

Los expertos le dijeron a la AP que “no hay evidencia científica” de que el COVID-19 o las vacunas de ARNm hayan aumentado el paro cardíaco repentino, a menudo denominado SCA, entre los atletas.

La falsa afirmación de que un gran número de atletas colapsan o mueren debido a las vacunas contra el COVID-19 ha circulado en las redes sociales durante meses, particularmente entre los círculos antivacunas, y ha sido rechazada por expertos médicos.

Mientras tanto, los expertos en salud pública dicen que las máscaras son una herramienta clave para la prevención de virus que son más efectivas cuando las usa una gran cantidad de personas.

John Stockton y su hijo David, integrante de los Mets de Guaynabo, previo al partido de Estrellas del BSN. (Alejandro Granadillo )

En un comunicado, los funcionarios de Gonzaga dijeron que están comprometidos con la implementación de protocolos de salud y seguridad, que incluyen un mandato de uso de máscaras en interiores. La universidad también requiere prueba de vacunación COVID-19 o una prueba negativa tomada con las últimas 72 horas para asistir a eventos deportivos en casa. Como una forma de hacer cumplir el mandato de máscara, Gonzaga ha suspendido sus ventas de alimentos y bebidas en los juegos.

“No hablaremos de acciones específicas tomadas con individuos específicos”, se lee en el comunicado. “Nos tomamos en serio la aplicación de los protocolos de salud y seguridad de COVID-19 y continuaremos evaluando cómo podemos mitigar mejor los riesgos que plantea COVID-19 con las medidas apropiadas”.

Stockton jugó para Gonzaga de 1980 a 1984, cuando los Zags eran un programa medio que nunca registró un récord mejor que 17-11. Desde entonces, el equipo retiró su número 12. Un cartel de tamaño natural de Stockton en acción cuelga en una explanada del McCarthey Athletic Center, parte de una galería de grandes de Gonzaga.

El nativo de Spokane fue una selección de primera ronda del Utah Jazz en 1984 y estableció un récord de la NBA con 15,806 asistencias en su carrera antes de su retiro en 2003. Él y su familia han vivido en Spokane desde entonces, y ha sido un elemento fijo en Gonzaga en los juegos de baloncesto.