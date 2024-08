Wilhelmus Caanen saborea su primer campeonato en el BSN: “Lo que he vivido este año no es normal”

En 2023, Caanen aceptó el reto de dirigir a uno de los equipos de abajo al tomar la dirección de los Grises de Humacao, que terminaron quintos en la Sección B y no avanzaron a los playoffs. Este año, la franquicia de Humacao se mudó a Caguas y él siguió al frente del conjunto. Caguas no era una plaza desconocida para él, ya que allí jugó del 1996 al 2000.

“ Todo son procesos de crecimiento. Cada vez que surge algo bueno o malo, especialmente en las adversidades, me ayudan para educarme y seguir creciendo ”, dijo Caanen, de 54 años, a El Nuevo Día en medio de la celebración criolla.

“He tenido un equipo de apoyo en mi hogar durante todos estos años. Cuando la gente piense que yo estoy pasando por un mal momento es que estoy pasando por un buen momento. Eso me lo enseñó mi gente cercana, familia y amigos”, agregó.

Caanen dijo que lo vivió esta temporada no fue normal. Los Criollos no ganaron sus primeros tres juegos de la final en su casa, pero sí respondieron saliendo airosos tres veces en la carretera, obligando el séptimo juego de vuelta al Roger Mendoza, donde finalmente pudieron frenar a Manatí para el primer campeonato de Caguas desde 2006.

“Llegamos a Caguas con esta administración, con este grupo de personas, no es normal. Yo comencé en el Baloncesto Superior en 1989 y lo que he vivido este año no es normal. Dios nos bendiga y nos acompañe. Sé que acabamos de quedar campeones y Dios nos dará a entender la importancia de creer en los procesos para seguir hacia adelante”, comentó Caanen, sin saber cómo reaccionar a algo que nunca había experimentado.