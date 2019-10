Major League Baseball (MLB) hizo una prueba con el árbitro robot durante la Arizona Fall League, competencia que reúne a los principales prospectos de las 30 organizaciones, y el puertorriqueño Heliot Ramos posee una opinión sobre el novedoso programa al ser uno de los jugadores activos en la liga.

“No me gustó mucho”, reaccionó el prospecto de la organización de los Giants de San Francisco a El Nuevo Día.

A través de unos sensores colocados en distintos puntos del estadio, el programa Trackman determina, primeramente, la zona del strike para cada bateador, de acuerdo a su estatura. Luego cuando el lanzamiento cruza por el plato, el programa determina si el envío es strike o bola. El árbitro que está detrás del plato, entonces recibe la determinación a través de los audífonos que le indica si fue “strike” o “bola”.

La Arizona Fall League ya llegó a su final, y el sistema ha recibido múltiples críticas de jugadores y dirigentes.

“Entiendo que hay que hacer un par de ajustes en el programa. A veces, pitcheos que eran bolas, los cantaba strikes”, dijo el jardinero maunabeño.

Peticiones en cuanto al uso de árbitros robots en las Mayores ha incrementado en los pasados días durante la Serie Mundial entre los Nationals de Washington y los Astros de Houston ante la inconsistencia en la labor de los oficiales detrás del plato. MLB también hizo una prueba con este sistema en la Liga Independiente del Atlántico en los ocho parques de la liga.

“Están probando. Imagino que lo arreglarán (antes de llevarlo a las Mayores)”, abundó Ramos, quien bateó .185 con un jonrón y seis carreras remolcadas en 65 turnos en la Arizona Fall League con la novena de Scottsdale Scorpions.

No jugará con Santurce

De otra parte, Ramos confirmó que la organización de los Giants no le dará permiso para jugar con los Cangrejeros de Santurce en la temporada 2019-20 de la liga invernal.

Ramos tuvo una temporada larga entre las Menores y la Arizona Fall League al combinarse para 119 partidos.

Ramos debutó en la pasada campaña con los Cangrejeros y expresó que deseaba regresar al torneo local. “Ya me dejaron saber que no voy a jugar. Quería jugar aquí, pero me dijeron que no. Entiendo las razones”.

Ramos es uno de los principales prospectos de la organización de San Francisco. Este año inició en la Clase A (avanzada) y bateó .306 con 13 jonrones, 40 remolcadas y un porcentaje en base de .385 en 77 desafíos. Esto le mereció ascender a la filial Doble A con apenas 19 años.

Allí, promedió .242 con tres cuadrangulares y 15 impulsadas en 25 partidos. Entre Clase A y Doble A terminó con .290 de promedio, 16 vuelacercas, 55 remolcadas y 64 anotadas en 102 compromisos.