Era la primera jornada del Torneo de Excelencia de Béisbol de 2012 en Caguas. Y más de 75 escuchas de las 30 organizaciones de las Grandes Ligas y cámaras de MLB Network y de la cadena ESPN le seguían los pasos al principal prospecto de aquella clase, el santaisabelino Carlos Correa.

Posiblemente, era la primera vez que el espigado campocorto, con 17 años, enfrentaba este tipo de escenario. A cualquiera le podían temblar las rodillas ante la presión de producir frente a los escuchas y altos ejecutivos de organizaciones a un mes del sorteo de Novatos de las Grandes Ligas.

A Correa, no.

En su primer partido con el equipo de Big League, Correa pegó dos jonrones y remolcó cuatro carreras en la victoria ante la Puerto Rico Baseball Academy & High School de Gurabo.

Su valor, seguramente, incrementó en aquel momento y le ayudó a convertirse en el primer puertorriqueño en ser seleccionado en el primer turno del draft por los Astros de Houston en junio de 2012.

A nivel juvenil, Correa demostró su capacidad de producir en los momentos de presión. Y a nivel de Grandes Ligas, el boricua lo hizo desde su primera serie en 2015 y lo continúa haciendo con el madero y el guante.

Esto lo ha llevado a escribir su nombre en la historia de los playoffs. El pasado jueves en el Yankee Stadium, Correa se convirtió en el jugador más joven en la historia de las Mayores en alcanzar los 10 jonrones en la postemporada, superando al dominicano Albert Pujols.

Correa lo hizo a sus 25 años y 25 días de edad. Pujols lo había logrado con 25 años y 274 días de edad.

“Llevo viendo a Carlos desde los 17 años y tengo que decir que tiene un ángel. Desde juvenil lo he visto haciendo lo mismo en los momentos claves del juego. No le teme a ese escenario. No me sorprende lo que ha estado haciendo”, dijo el exevaluador de los Astros, Joey Solá, responsable de su selección en el sorteo de Novatos, a El Nuevo Día.

“No le da frío y todavía no hemos visto de lo que es capaz hacer en una temporada completa saludable”, agregó Solá al recordar las lesiones del boricua en las últimas temporadas.

Correa también es el pelotero con más carreras remolcadas en playoffs antes de cumplir los 26 años con 30, rebasando a Pujols (29). Y Correa reaccionó emocionado con la gesta alcanzada.

“Significa mucho... de verdad que es algo bien especial poder ser el más joven en llegar a los 10 jonrones en la postemporada”, dijo Correa tras la victoria del jueves, 8-3, sobre los Yankees de Nueva York en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Crecí viendo a Pujols. Era un gran fanático de Pujols... Así que siendo un gran fanáticode Pujols, haber rebasado algo que él hizo tan joven, realmente significa mucho, me siento muy humilde haberlo logrado“, añadió.

Correa sacudió un jonrón de tres carreras en el triunfo para acumular cinco carreras impulsadas en los primeros cuatro juegos de la serie. Correa venía de decidir el segundo partido con un jonrón solitario en la undécima entrada.

Sin incluir la jornada del viernes, Correa sumaba 41 juegos de postemporada con 10 jonrones, 30 remolcadas y 17 anotadas.

En la historia de los playoffs, Manny Ramírez es el líder de jonrones con 29 y Bernie Williams de remolcadas con 80.

Aumenta su valor

A su vez, Solá cree que el valor de Correa ha aumentado con su desempeño en estos playoffs a pesar de su limitada participación en la fase regular por lesiones. “Ahora es cuando las millas cuentan y el dinero se le otorga a los que producen en estos momentos. Todo el mundo se acuerda de lo que haces (en postemporada)”, opinó Solá.