El campo corto puertorriqueño Carlos Correa volvió a salir en defensa de su compañero venezolano José Altuve ante el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston.

En un entrevista extensa con Ken Rosenthal del portal The Athletic, el santaisabelino, de 25 años, aseguró que Altuve "nunca hizo trampa" y que le dijo a sus colegas que no le arrancara la camisa cuando pegó el cuadrangular de la victoria contra el cerrador de los Yankees de Nueva York Aroldis Chapman en el juego seis de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

"Temprano en el año (2019), conectó un jonrón ganador en el Minute Maid Park; y le rompí la camisa con Tony Kemp. Hay fotos de eso. Hay vídeos de eso. Puedes buscarlos. Le arranqué la camisa y su esposa le dijo a mi esposa, '¿Por qué Carlos le arrancó la camisa a Altuve? No me gusta eso'", expresó Correa.

El boricua indicó que otra de las razones de por qué Altuve pidió que no le quitaran la camisa al pisar el plato era por un tatuaje que no quería mostrar.

"Así que cuando está corriendo desde la tercera base al plato, soy el tipo frente a él. El primero que lo está esperando. El pide, 'no me quiten la camisa'. La segunda razón - él no quiere que hable de esto pero lo voy a decir- es porque tiene un tatuaje en el clavícula que no está terminando y que, honestamente, es horrible. Fue un tatuaje malo, y él no quiere que nadie lo viera. No lo quería enseñar. ... pero Altuve nunca hizo trampa. El jonrón a Chapman fue limpio. No tenía timbres. Eso fue una historia que una cuenta falta de Twitter dijo, y las personas se lo creyeron y comenzaron a hablar de los timbres. Nadie pensó en timbres. Nadie los usó", explicó.

Correa agregó que Altuve fue el único que no se beneficio de los golpes a potes de basuras para descifrar los lanzamientos.

El jueves, Altuve, junto a Alex Bregman y el dueño del equipo Jim Crane, pidieron disculpas por el hurto de señas mediante aparatos electrónico en 2017, año que la novena ganó su primera Serie Mundial.

"El equipo se siente mal por lo que pasó en 2017. El equipo determinó seguir adelante, jugar con intensidad y regresar con un campeonato”, fueron las declaraciones breves de Altuve, sin detallar el esquema de robo.

Desmiente a Bellinger

Correa también tronó contra el Cody Bellinger, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional 2019 con los Dodgers de Los Angeles, quien dijo que Altuve le robó el MVP de la Liga Americana a Aaron Judge, de los Yankees.

"Cody, no sabes los hechos. Nadie quiere hablar de esto pero yo lo voy a hacer. José Altuve due el único que no usó los botes de basura. Dijo que todo perdieron el respeto hacia nosotros pero así no es que funciona la vida. Pero, como dije anteriormente, lo que no me agrada es cuando se dicen declaraciones falsas. Si no sabes los hechos. Si no estás bien informado. Esto es América. Puedes decir lo que quieras. Pero el trabajo de Cody es de buscar información. Informarse. Saber de los hechos antes de pararte frente a las cámaras y hablar de otros jugadores. Debes informarte. Si no sabes los hechos, pues debes callarte la j... boca", dijo.