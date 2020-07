La Liga American Congress de béisbol tomó la determinación de cancelar todos los torneos regionales y estatales de sus competencias infantiles y juveniles de este año por la emergencia del COVID-19, informó su presidente Jaime Torres.

Con alrededor de 600 equipos en toda la isla entre los 3 y 18 años, la American Congress reúne a 9,500 participantes, precisó Torres en entrevista con El Nuevo Día.

“Hace como tres semanas le comunicamos a nuestras ligas que todos los torneos del 2020 fueron cancelados. Para el momento que tomamos la decisión, no sabíamos cuándo se iba a permitir la reanudación de las competencias en Puerto Rico”, dijo Torres al agregar que el organismo en Estados Unidos también canceló los eventos internacionales.

En la última carta circular, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) informó que los torneos de categorías menores podrían reanudarse a partir del 1 de agosto, siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos por el gobierno.

Al momento, se permite los entrenamientos en equipos completos.

A raíz de esta notificación, Torres dijo que las ligas locales podrían comenzar los torneos preparatorios para la temporada de 2021 desde agosto. “Nosotros tenemos unos protocolos aprobados por el DRD y las ligas tendrían que cumplir con los mismos si es que quieren comenzar con los torneos preparatorios en agosto”, dijo el líder de la American Congress.

En suspenso Pequeñas Ligas

Mientras, el organismo de Pequeñas Ligas informó que la próxima semana tendrá un panorama más claro de lo que acontecerá con las ligas locales, dijo su presidente Carlos Pagán.

“Nosotros tenemos 85 ligas autónomas de béisbol y de sóftbol femenino, y cada una decidirá si reanuda el torneo o no. La semana que viene tendré una reunión con los 13 supervisores de región y con el encargado de sóftbol para conocer si las ligas van a jugar o no este año. Hay unas guías y unos protocolos a seguir en caso de reanudar los torneos. Aquí lo más importante es no poner en riesgo la salud de los participantes y de los padres”, dijo Pagán al también indicar que las competencias internacionales fueron canceladas este año.