Mayagüez - Los protagonistas de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Cangrejeros de Santurce e Indios de Mayagüez expresaron la noche del jueves su pesar por la situación que está pasando Venezuela como país y la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, lo que ha puesto en jaque la celebración de la Serie del Caribe.

Más que el béisbol, los entrevistados expresaron su tristeza por lo que atraviesan sus hermanos venezolanos por la situación política y económica de ese país.

“Yo tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico en 2017 (en la Serie del Caribe) con los Criollos de Caguas en Culiacán y fue una experiencia inolvidable. Es una pena lo que el país de Venezuela está viviendo. Incluso allá no se sabe si la final va a terminar”, lamentó Iván de Jesús, hijo, luego de que sus Cangrejeros vencieron 8-3 a los Indios en el tercer partido de la serie final, para colocarse a un solo triunfo de conquistar el campeonato de la campaña 2018-2019.

“Sería un bochorno si ese torneo se da. No me gustaría ir a Venezuela con las condiciones que se están dando”, agregó el jugador del cuadro, refiriéndose no solamente a la seguridad de él y sus compañeros. “Dicen que Barquisimeto (la propuesta sede para el clásico caribeño) está lejos de Caracas pero es todo Venezuela. El pueblo está unido por la paz. Yo respeto esa paz. Ellos están pasando muchas cosas ahora mismo. Muchos ven que el béisbol es un deporte que el país se vive, pero ahora mismo al país no le importa el deporte. Lo que le importa es la paz”.

De Jesús manifestó que con esas dudas en torno a si la Serie del Caribe se celebrará o no, o si se cambiará a otro país sede, los Cangrejeros prefieren concentrarse en su serie final y en ganar el campeonato.

“La seguridad es otra cosa. La embajada (norteamericana en Venezuela) está cerrada y no sabemos cómo va a estar la seguridad”, agregó el jugador.

En iguales términos se expresó su dirigente Ramón Vázquez.

Relacionados: Los Cangrejeros se colocan a un triunfo de ganar la final del béisbol invernal MLB recomienda a sus jugadores a no viajar a Venezuela El presidente de la Asociación de Peloteros está preocupado por la seguridad en Venezuela En 24 horas tomarán decisión sobre celebración de la Serie del Caribe en Venezuela

“Una pena lo que está pasando en Venezuela. Tengo muchas amistades allá. Llevan muchos años pasando tiempos difíciles. Y pues, el pueblo se está uniendo y quiere un cambio”.

En el lado de Mayagüez, el intermedista Jesmuel Valentín también se expresó entristecido por lo que están pasando los venezolanos, en especial porque tiene varios compañeros en las ligas menores en Estados Unidos que son de ese país y conoce de primera mano lo que sufren.

“Ver esa situación que está ocurriendo es bien penoso, y más cuando sé que muchos fanáticos de Venezuela quieren tener esa oportunidad de representar a su país (en la Serie del Caribe). Pero lo último que sé es que Rob Manfred, el comisionado de Grandes Ligas, mandó un comunicado de que todos los peloteros que pertenezcan a un club (de las Mayores) no van a tener permiso (para ir a Venezuela)”, dijo Valentín, dejando ver que los jugadores involucrados en la final están muy al tanto de lo que está aconteciendo a pesar de estar concentrados en su compromiso de la Liga de Béisbol Profesional y en la serie de campeonato.

“Lo más viable es cambiar la Serie del Caribe a otro país. El problema son los pocos días para hacer todos los arreglos”, concluyó Valentín, quien aseguró que estará disponible para representar a Puerto Rico si el clásico caribeño se concreta, no importa en qué uniforme sea, ya sea con Mayagüez o con Santurce como refuerzo.