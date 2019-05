Utuado - El histórico debut de Diamilette Quiles Alicea como la primera mujer que ve acción en el béisbol Doble A fue celebrado en grande por los cientos de fanáticos que se dieron cita este domingo al parque Ramón Cabañas, de este pueblo, para verla jugar.

Pero si los seguidores de este deporte se disfrutaron el momento, más se lo gozaron -y lo sufrieron- los familiares de la inicialista, quienes llegaron a la instalación deportiva para disfrutar ese momento y para apoyarla.

En el grupo se encontraban Miriam Alicea Millet, progenitora de la atleta, y Adelaida Cruz, abuela de la primera base. Ambas estaban felices de ver a la deportista cumplir su sueño de jugar en la Doble A con los Montañeses de Utuado, quienes se midieron en un doble juego a los Patrulleros de San Sebastián en la última jornada de la temporada regular.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, pero primero le doy gracias a Dios por este logro de mi hija, que desde pequeña mostró que tenía talento para este deporte, el cual ella ama. Me siento muy orgullosa por su logro”, expresó la madre de la también jugadora de la Selección Nacional de béisbol femenino.

Alicea Millet recordó que su hija se ha preparado para este momento, pues desde que tenía días de nacida, ya iba a los parques durante los juegos de su papá. Su creciemiento siguió cuando comenzó a jugar softbol a los 13 años.

“Yo me siento emocionada porque jamás pensé que mi hija iba a llegar al lugar donde ha llegado. Cuando ella me dijo que iba a jugar, le dije que lo hiciera porque eso era un reto nuevo para ella y porque sabía que lo podía hacer. Esto ha sido un momento bien grande de felicidad”, dijo la mujer, que cuando la jugadora entró al terreno por primera vez, se le vio cerrar los ojos como si estuviera rezando.

Por su parte, la abuela de la atleta dijo que se sentía “muy bien” al ver a su nieta triunfar. Compartió que nunca había pisado un parque, pero que no iba a perderse el debut en la Doble A de su nieta.

“Yo le pido a Dios y a la Virgen que ella pueda salir bien”, apostilló la mujer de 91 años.

Celebran la llegada de la mujer a la Doble A

Por su parte, los fanáticos que acudieron a ver el juego celebraron la llegada de las mujeres a esta longeva liga de 80 años.

“Esto es para la historia”, declaró José Torres, seguidor de los Montañeses. “Yo entiendo que en cualquier deporte a la mujer se le debe dar la oportunidad. No importa el deporte que sea. Yo espero que esto le abra el camino a otras mujeres”, expresó.

Su hija de crianza, Thalia Mohamed, estuvo de acuerdo con Torres, y manifestó su deseo de que los deportes femeninos tengan la misma exposición que los masculinos. “Me parece genial la oportunidad que ella tiene, pero me parece que la atención a los deportes femeninos debe ser igual. Está bien que Diamilette tenga esta oportunidad, pero se le debe dar la misma prioridad a los equipos femeninos”.

Osvaldo Esteves, seguidor de los Patrulleros, también alabó la decisión, sin importar las dificultades que esto acarree tanto para ella como para sus contrincantes.

“Me parece algo innovador e interesante. Si tiene los méritos para estar, me parece espectacular. Yo entiendo que no va a ser fácil para ella (manejar los lanzamientos) y un poquito incómodo para los compañeros lanzadores, que podrían lanzarle con un poco de miedo, o de no tirarle muy pegado, pero por lo demás es muy bueno”, resaltó Esteves.