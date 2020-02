El supervisor de árbitros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) y director de torneo de la Serie del Caribe 2020, el puertorriqueño Jorge Bauzá, explicó este martes a El Nuevo Día la razón por la que la jugada que le costó a los Cangrejeros deSanturce el juego del lunes ante los Cardenales de Lara, de Venezuela, no fue revisada en la repetición instantánea de televisión.

Puerto Rico ganaba 2-1 el partido al llegar la parte baja de la décima entrada, con el equipo de Venezuela jugando como local con derecho al último turno en la ofensiva. Luego de que el inning comenzara con corredor en segunda base sin outs, según lo dicta la regla para definir empates luego de la novena entrada, las cosas se le complicaron al relevista Fernando Cruz, llenándose las bases de Cardenales.

Entonces Juan Apodaca bateó un machucón por tercera base que permitió al antesalista boricua Emmanuel Rivera forzar en el plato al corredor René Reyes, para el primer out. De inmediato el receptor Jonathan Morales tiró a primera buscando completar la doble matanza que hubiera dejado la pizarra con Santurce en la delantera, pero la pelota pareció pegarle al corredor Apodaca, quien corría por dentro de la línea de primera. Esto hizo que la pelota se desviara evitando que el inicialista Antonio Jiménez pudiera dar el out.

Así las cosas, Lara anotó la carrera del empate 2-2 mientras el jardinero derecho boricua Jan Hernández recogía y tiraba a la antesala tratando de dar el segundo out. Su tiro, sin embargo, fue errático permitiendo entonces que Venezuela anotara la tercera carrera que dejó sobre el terreno a Puerto Rico.

Aunque el dirigente de Santurce, Tony Valentín, reclamó a los árbitros, y solicitó la revisión de la jugada en el vídeo alegando que hubo interferencia de Apodaca, estos le explicaron que por reglametno no procedía la revisión.

“Mira, es una jugada de apreciación del árbitro. La regla es clara en cuanto al corredor. Para evitar interferir, corre por el carril. Pero el que corra por dentro no necesariamente se tiene que considerar una interferencia. El árbitro tiene que juzgar que interfirió con el fildeador (cuando está) fildeando el tiro”, dijo Bauzá a este medio.

“Cuando sale la reclamación (del dirigente), no es revisable por la subjetividad que conlleva la jugada. Porque un árbitro puede decir, ‘sí interfirió’ y otro árbitro decir, ‘no interfirió’. Esa es la razón de ser por la que la jugada no es revisable, porque es una jugada de subjetividad”.

Bauzá, quien tiene a cargo la supervisión de los 15 oficiales que están laborando en tres partidos diarios de esta Serie del Caribe, incluyendo a ocho árbitros boricuas, precisó que por reglamento hay determinados tipos de jugadas en las que sí se puede reclamar revisión del vídeo.

¿Cuáles son revisables?

Bauzá dio un ejemplo en el que sí puede haber revisión, pero advirtió que aun así hay sus excepciones.

“Por ejemplo, voy a explicar una jugada medio complicada: Fair o foul”, dijo Bauzá en referencia a batazos con los que hay duda si la pelota picó en terreno bueno o malo. “Fair o foul, antes de los árbitros de las bases, del de tercera o el de primera, no puede ser revisada. Detrás de los árbitros de las bases, sí puede ser revisada”.

“Y explico por qué. Porque, por ejemplo, si viene una roleta por tercera base, y el árbitro canta foul, se detiene la jugada. Va y la revisa (en el vídeo) y luego ve que era fair (buena). Entonces, ¿qué haces con el corredor cuando ya paraste la jugada completamente?”

“Otra jugada que no puede ser revisable, es si batean una roleta por el cuadro, donde el jugador (corredor) trata de evitar la bola, o se detiene para interferir con el fildeador que está fildeando la bola. Eso es subjetivo. Lo mismo pasa con esta jugada (del partido entre Venezuela y Puerto Rico). Puede que el tiro vaya hacia primera base y un árbitro diga, ‘mira, al estar corriendo yo veo que él interfiere’. Y el otro árbitro diga, ‘para mí que no interfiere porque el tiro del catcher a lo mejor no fue un tiro preciso’. Entonces por eso es que esa jugada no se revisa”, profundizó.

Bauzá confirmó que Valentín en efecto alegó interferencia pero que se le explicó el reglamento.

Los Cangrejeros de Santurce y Puerto Rico, con marca de 1-2, se enfrentan este martes a los Vaqueros de Montería, representantes de Colombia, en un crucial choque a las 8:00 de la noche en que se les puede ir la vida.