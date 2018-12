Los Cerveceros de Milwaukee adquirieron hoy, jueves, al relevista puertorriqueño Alex Claudio desde Texas a cambio de un turno del próximo sorteo de Novatos de las Grandes Ligas.

“No lo esperaba. Me cogió por sorpresa. No pensé que me fueran a cambiar a esta fecha”, dijo Claudio a El Nuevo Día. “Primero me llamó el gerente general de Texas y luego el de Milwaukee para darme la bienvenida. Esto es parte del negocio”, agregó.

Claudio jugó sus primeras cinco temporadas en las Grandes Ligas con los Vigilantes. En la pasada temporada recopiló marca de 4-2 con efectividad de 4.48 en 68.1 entradas. También salvó un juego.

En su carrera, el lanzador natural de Juncos tiene marca de 13-6 con efectividad de 3.20 en 230.2 entradas con 12 salvados.

“Ellos (Texas) me criaron y me desarrollaron desde el 2010 (seleccionado en el sorteo). Así que estoy bien agradecido por la oportunidad que ellos me dieron”.

Claudio reforzará uno de los mejores bullpen de la Liga Nacional. Milwaukee, de paso, viene de perder ante los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Nacional.

“Milwaukee tiene un excelente bullpen y equipo. Si me buscaron es porque entienden que puedo ayudar el bullpen de ellos”, dijo Claudio, de 26 años.

Al momento, Claudio se está preparando para debutar con los Indios de Mayagüez en la liga invernal este próximo domingo. Dijo que tiene pendiente una conversación con la gerencia de los Cerveceros para hablar de su participación con los Indios.

“Lo primero que hablamos fue muy breve. Quedamos en hablar otra vez y me imagino que hablaremos de mi participación con los Indios. A este momento, no sé si ellos (Cerveceros) saben de mis planes de lanzar aquí. Espero que no haya problemas porque soy relevista y tiro pocas entradas”, apuntó.