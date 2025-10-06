Opinión
6 de octubre de 2025
A palo limpio, los Blue Jays ponen contra la pared a los Yankees

Toronto pegó cinco cuadrangulares el domingo, incluyendo un grand slam de Vladimir Guerrero Jr.

6 de octubre de 2025 - 8:48 PM

Vladimir Guerrero, hijo, al momento de conectar su grand slam el domingo. (Nathan Denette)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Blue Jays de Toronto pegaron el domingo cinco cuadrangulares en la victoria 13-7 sobre los Yankees de Nueva York, para colocar 2-0 a su favor esa serie divisional y poner a la novena neoyorquina al borde de la eliminación.

La misma, que se juega a un máximo de cinco juegos, se reanuda el martes en Nueva York, en donde los Yankees de juegan la vida y los Blue Jays buscan su primera Serie de Campeonato en 29 años.

Además del ataque ofensivo, el derecho abridor de los Blue Jays, Trey Yesavage, estableció un récord de postemporada al ponchar a 11 en cinco 1/3 entradas sin hits mientras sus compañeros de equipo le daban ventaja de 11-0 a la altura de la cuarta entrada.

Uno de los cinco cuadrangulares fue un grand slam de Vladimir Guerrero, hijo, en la cuarta entrada que colocó el marcador fuera del alcance por 9-0.

El vuelacerca fue al relevista derecho Will Warren, quien heredó dos corredores del abridor de los Yankees y eventual perdedor, Max Fried.

El jardinero central de los Blue jays, Daulton Varsho, dio otros dos jonrones, uno de dos carreras y otro solitario. Impulsó cuatro carreras en el partido.

Guerrero y Varsho se combinaron para batear de 10-7 con ocho carreras impulsadas en el partido.

Mientras los Blue Jays anotaban en cinco de las primeras seis entradas, Yesavage, un novato de 22 años, controló a los Yankees en su primera salida de postemporada y la cuarta de su carrera.

Salió de la loma sin permitir imparables. Enfrentó a 18 bateadores solamente en esa distancia. Dio una base por bolas.

Por su parte, los Yankees se animaron luego de la salida de Yesavage e hicieron interesante el juego al anotar dos carreras en la sexta y cinco más en la séptima para acercarse, 13-7.

Los Yankees no hicieron más ruido en la octava y novena entrada, en las que se fueron sin provocar peligro ante los relevistas Louis Varland y Seranthony Domínguez.

