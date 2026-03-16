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Aaron Judge: “El Clásico Mundial de Béisbol es más grande que la Serie Mundial”

El capitán de Estados Unidos lo afirmó tras la dramática victoria 2-1 sobre República Dominicana en semifinales

16 de marzo de 2026 - 11:55 AM

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El estadounidense Aaron Judge gesticula tras batear un sencillo ante República Dominicana en el Clásico Mundial. (Lynne Sladky)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

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En una noche en la que los All-Stars y futuros miembros del Salón de la Fama entusiasmaron a los aficionados y entre sí hasta el último out, Aaron Judge proclamó que el Clásico Mundial de Béisbol se había convertido en el mayor evento del deporte.

Es más grande y mejor que la Serie Mundial. La pasión que tienen estos aficionados, representando a su país, representando a algunos de sus jugadores favoritos, no se parece a nada”, afirmó el capitán de Estados Unidos afirmó tras una victoria 2-1 en semifinales sobre la República Dominicana que se definió con el último lanzamiento de la noche del domingo.

La tradición estadounidense de la sobriedad, en un equipo liderado por Judge y Bryce Harper, se exhibió frente al estilo latino en un conjunto con Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. Cuando Junior Caminero conectó un jonrón ante Paul Skenes para poner al frente a los dominicanos en la segunda entrada, lo celebró con un bat flip por encima del hombro.

En la sexta edición de un torneo que comenzó en 2006, el juego presentó alineaciones titulares con 17 All-Stars que sumaban 56 selecciones entre los 20 abridores. Sumaban cinco premios al Jugador Más Valioso, un Cy Young, cinco Novatos del Año y tres títulos de bateo.

Geraldo Perdomo reacciona tras ser ponchado.Mason Miller, izquierda, y Will Smith, la batería de Estados Unidos, celebran el final de la novena entrada del partido de béisbol del Clásico Mundial ante República Dominicana.Luis Severino ponchó a seis bateadores en 3.1 episodios.
1 / 12 | En imágenes: Estados Unidos elimina a la favorita República Dominicana en el Clásico Mundial. Geraldo Perdomo reacciona tras ser ponchado. - Rebecca Blackwell

Ante una multitud de 36,337 personas en el IoanDepot park, Estados Unidos remontó el déficit con jonrones en la cuarta entrada: Gunnar Henderson se la sacó a Luis Severino y Roman Anthony lo hizo ante Gregory Soto.

Anthony, el jugador estadounidense más joven a sus 21 años, había comprado una entrada para la final del Clásico de 2023 en Miami y observó desde las gradas cómo Japón venció a Estados Unidos 3-2.

“Cuando vienes al Clásico aquí, sueñas con representar a este país y estar aquí la próxima vez”, indicó.

Los relevistas estadounidenses permitieron dos hits en cuatro entradas y dos tercios, rematadas por Mason Miller, que superó las 100 mph y lanzó 13 de 22 pitcheos a esa velocidad. El último lanzamiento de Miller pareció bajo para la cuarta bola a Geraldo Perdomo, pero el umpire principal Cory Blaser señaló con énfasis el strike tres.

“Un juego que recordaremos para siempre, ¿no? Entendimos que este iba a ser un juego del que se hablaría, probablemente uno de los más vistos de todos los tiempos”, comentó Mark DeRosa, el mánager de Estados Unidos.

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BéisbolAaron JudgeClásico Mundial de BéisbolYankees de Nueva YorkSerie Mundial
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