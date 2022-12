San Diego - Aaron Judge emitió su fallo: la corte sigue en sesión en el Bronx.

Judge se quedará con los Yankees de Nueva York con un contrato de $360 millones por nueve años, según una persona familiarizada con el acuerdo de agente libre más grande de la historia del béisbol.

La persona habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato porque el contrato del Jugador Más Valioso de la Liga Americana no había sido anunciado.

Judge, quien batió un récord de la Liga Americana con 62 jonrones la temporada pasada, ganará $40 millones por año, el pago anual promedio más alto para un jugador de posición. El contrato solo queda detrás del acuerdo de $426.5 millones de Mike Trout con los Angels de Los Ángeles y del pacto de $365 millones de Mookie Betts con los Dodgers de Los Ángeles, entre los más grandes en la historia del béisbol. Pero Trout y Betts ya tenían contrato cuando firmaron esos acuerdos, por lo que no eran agentes libres. Fueron extensiones contractuales las que firmaron. Por lo tanto, el pacto de Judge viene a ser el récord de contrato nuevo para un agente libre, dejando atrás la marca de $330 millones del contrato que firmó Bryce Harper con los Phillies de Filadelfia.

Los Yankees hicieron una oferta a largo plazo a Judge antes de la temporada pasada por un valor de $213.5 millones durante siete años, que sería válido de 2023 a 2029. Pero el jardinero lo rechazó en las horas previas al día inaugural en abril.

El jugador de 6 pies 7 pulgadas apostó por sí mismo y ganó.

Judge superó la marca de jonrones de la Liga Americana de Roger Maris para impulsar a Nueva York a un título de la División Este de la Liga Americana. También empató en el liderato de las Grandes Ligas con 131 carreras impulsadas y apenas se perdió la Triple Corona con un robusto promedio de bateo de .311.

Nueva York fue barrido por Houston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero Judge se convirtió en el primer MVP de la Liga Americana para los Yankees desde Alex Rodríguez en 2007.

Al rechazar la oferta de pretemporada de los Yankees, Judge ganó con este acuerdo $146.5 millones y dos temporadas adicionales garantizadas. El nativo del norte de California también visitó a los Giants de San Francisco el mes pasado, y es probable que haya habido más equipos monitoreando el mercado para el toletero que cumplirá 31 años en abril.

La decisión de Judge tendrá un efecto dominó en varios equipos y agentes libres. Su estado retrasó al menos algunos de los planes de temporada baja de Nueva York, dado el tamaño del contrato, pero el gerente general Brian Cashman dejó en claro que su equipo esperaría pacientemente mientras Judge contemplaba sus opciones.

Al final, ese enfoque funcionó.

“Así que esperaremos, esperaremos a que se desarrolle este proceso”, dijo Cashman el lunes en las reuniones de invierno del béisbol en San Diego. “Y eso significa mantenerse activo en las conversaciones y negociaciones”.

Judge, de 30 años, fue seleccionado por Nueva York en la primera ronda del draft amateur de 2013 e hizo su debut en las Grandes Ligas en 2016, con un jonrón en su primer turno al bate.

Un año después, era una de las estrellas emergentes del béisbol. Bateó .284 con 52 jonrones y 114 carreras impulsadas en 2017, ganando el premio al Novato del Año de la Liga Americana. El cuatro veces All-Star tiene 220 jonrones y 497 carreras impulsadas en siete temporadas en las Grandes Ligas.

“Es de esperar que un hombre de su estatura y grandeza pase toda su carrera en Monument Park y en el Salón de la Fama como Yankee”, dijo el martes el mánager de Nueva York, Aaron Boone.

El valor anual promedio del acuerdo de Judge solo sigue a los lanzadores de los Mets de Nueva York, Max Scherzer y Justin Verlander, con $43.3 millones. El acuerdo de Verlander se alcanzó el lunes y no ha sido anunciado, pero una persona familiarizada con él le dijo a AP que ganaría $86.7 millones en dos años. Los Mets también le dieron en esta temporada muerta al taponero puertorriqueño Edwin Díaz, un contrato récord para un relevista de $102 millones por cinco temporadas.