El argumento esgrimido por la representación legal de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en el que cuestionó la inclusión del exponente de música urbana Daddy Yankee como accionista de la franquicia de los Cangrejeros de Santurce en la vista celebrada la semana pasada fue catalogado por el abogado Joaquín Monserrate Matienzo como un recurso “guerrilla”.

Aunque Monserrate Matienzo admitió que el afamado reguetonero todavía está envuelto en el proceso para convertirse oficialmente accionista de los Cangrejeros, el abogado enfatizó en que el asunto nada tiene que ver con el caso que está llevando ante a los tribunales en contra de la LBPRC y su presidente Juan Flores Galarza por las sanciones que le impuso el organismo a su cliente Tom Axon.

La liga también ha llegado a cuestionar si Axon es o no propietario de la franquicia capitalina.

“No sé qué ellos quieren probar, porque eso es un asunto estrictamente entre Axon y ese joven (Daddy Yankee) que lo invitaron para que sea accionista, pero no han llegado a los acuerdos. Para que tú seas accionistas, tú tienes que comprar acciones. Tienes que poner el dinero”, dijo el reputado abogado criminalista riopedrense.

“Eso es un argumento de guerrilla porque, ¿qué importa? Eso es una lucha entre los accionistas. Eso no tiene que ver si está (Axon) bien castigado o no”, añadió. “Son dos cosas distintas. Una cosa es una discusión entre los accionistas y los potenciales accionistas. A Axon le gustaría que Daddy fuera accionista, pero no han llegado al cambio de acciones ni a la venta de las accionistas como tal porque hay unos requisitos. Eso quedó pendiente y espero que lo hayan podido resolver”.

El viernes pasado se celebró una vista con el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, en la que la representación legal de Axon intentó probar que la suspensión de dos años más un año de probatoria y $5,000 fue una decisión “caprichosa que provocó daños a Axon y su franquicia”.

Entre otros detalles, la defensa de la LBPRC planteó que Axon no aparece oficialmente como delegado de los Cangrejeros de Santurce ante la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

El abogado de la LBPRC, José Martínez, también cuestionó que Axon fuera el único accionista y de ser así, preguntó sobre el papel que juega Daddy Yankee en el grupo de inversionistas del equipo.

El artista boricua fue anunciado en la temporada pasada como accionista de los Cangrejeros.

“El deseo está para que sea accionista. Tiene mucho público y mucha exposición. Uno de los problemas con Daddy es que es bien difícil de conseguir. Él viaja muchísimo. Sé que en estos días se iban a reunir. Se van a poner los puntos sobre las ies sobre las obligaciones que hay”, comentó el abogado.

“Son dos cosas distintas y como dicen por ahí: son otros veinte pesos”, agregó.

Los representantes legales de la liga enfilaron entonces su cañones en atacar el papel de Axon ante el ente beisbolero, asegurando que aunque es accionista del equipo, según consta en documentos firmados por la entidad jurídica Santurce Baseball Club, ante la junta directiva de la liga, Lino Rivera es el delegado en propiedad, y el licenciado Saúl Suárez el delegado alterno.

Esperan salir airosos

Por otro lado, Monserrate Matienzo, espera que la decisión del juez Cuevas baje esta semana con un saldo positivo para su defendido.

“Estoy esperando la decisión del juez. Todos los que lo conocen bien coinciden en que esta semana toma la decisión”, expresó.

“Esperamos que el juez decida a favor de nosotros porque la prueba de nosotros fue abrumadora. Ellos en ningún momento probaron, ni siquiera argumentaron el por qué, la razón de la sanción. No explicaron por qué. Fue un acto caprichoso del presidente Flores Galarza y no explicaron por qué los castigaron”, analizó.

“Nosotros quedamos sorprendidos de que no hicieran el planteamiento. No hubo razón para castigarlo y no argumentó tampoco sobre las razones del por qué castigaron a Axon por decir lo que el propio presidente había dicho, de que el estadio Hiram Bithorn está en una condición horrorosa, en particular la pizarra que no ayuda en nada a los fanáticos. No cumple con los requisitos de Major League Baseball”.

¿Tiene fundamentos la LBPRC para dudar sobre la legitimidad de Axon como único accionista de los Cangrejeros?, preguntó El Nuevo Día.

“Eso es un argumento de ellos, pero lo que exige la constitución de la liga es a un miembro y dice quienes son los miembros. Son accionistas de un ente jurídico, que es Santurce Cangrejeros. El único accionista es Axon. A los delegados alternos tú no los puedes castigar sumariamente. A esos tú tienes que hacer una investigación primero, entonces someter como si fuera un fiscal el caso con todos los detalles de lo que hayas hecho”, contestó el abogado.