Nueva York — De regreso a casa para un juego que era obligatorio ganar, Aaron Judge y los Yankees de Nueva York generaron más abucheos que hits.

Una actuación más sin palos y su temporada ha terminado.

Esposados nuevamente por Cristian Javier y el tacaño cuerpo de lanzadores de Houston, los poderosos Yankees cayeron dócilmente el sábado con tres hits inofensivos en una derrota por 5-0 que los dejó al borde de una barrida de cuatro juegos ante los Astros en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. .

“Tenemos muchas personas talentosas aquí y simplemente no hemos podido hacer que todos hagan clic”, dijo Judge en un apagado clubhouse de los Yankees.

Nueva York debe encontrar una manera de salir de su hoyoen los playoffs el domingo por la noche en el cuarto juego y más allá, o pasarán 13 años y contando sin una aparición en la Serie Mundial.

Eso es mucho tiempo en los anales históricos de la franquicia más exitosa del béisbol. Pero la única esperanza que les queda a estos Yankees de $254 millones es un rally improbable que los convertiría en el segundo equipo en la historia de las Grandes Ligas en superar un déficit de 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete.

Boston logró la hazaña en la Serie de Campeonato de la Serie de Campeonato de 2004 contra los Yankees rivales en camino a ganar su primer campeonato de Serie Mundial en 86 años.

“Nuestras espaldas están contra la pared ahora”, dijo el primera base Anthony Rizzo. “Colectivamente, tenemos que hacer un mejor trabajo para presionarlos”.

En este momento, Nueva York agradecería algo tan simple como un sencillo de embrague, porque los Astros son la kriptonita de los Yankees.

Después de totalizar solo cuatro carreras durante dos derrotas en Houston para comenzar la serie, la alineación normalmente potente de Nueva York lució aún más superada el sábado al brindar cero apoyo al as Gerrit Cole.

“Creo que han atacado la zona”, dijo el tercera base Josh Donaldson. “Tienen cosas buenas. Tienen buenos brazos allí. No puedo quitarles nada a esos muchachos, pero solo necesitamos ser mejores”.

Judge, quien estableció un récord de la Liga Americana con 62 jonrones durante la temporada regular, se fue de 4-0 con dos ponches y nunca sacó la pelota del cuadro. Está bateando .156 con 14 ponches y tres carreras impulsadas en los playoffs, incluyendo 1 de 12 contra los Astros.

“Yo no diría (cómo) voy, vamos. Tenemos muchas personas en este equipo que pueden llevar al club”, dijo Judge. “Tengo que dar un paso al frente y hacer mi trabajo. No he podido dar el hit grande, y me perdí un par la otra noche. Pero como dije, todavía nos queda mucho juego de pelota. Solo tengo que ocuparme del resto mañana”.

Nueva York está bateando .128 con 41 ponches en la serie. Esto de un equipo que lideró las Mayores con 254 jonrones durante la temporada y terminó segundo en carreras detrás de los Dodgers.

“No creo que esté perplejo al respecto. Es solo la naturaleza del juego a veces”, dijo el jardinero Harrison Bader, quien cometió un error costoso cuando casi choca con Judge en el centro derecho.

Giancarlo Stanton conectó un doble con un out en la cuarta entrada, el primer hit que Javier permitió en 167 lanzamientos contra los Yankees este año. El derecho de 25 años lanzó siete entradas y ponchó a 13 en un juego sin hits combinado de tres lanzadores de Houston en el Yankee Stadium el 25 de junio.

Se suponía que esta serie sería un choque entretenido entre los poderes más destacados de la Liga Americana, pero los Yankees no han sido rival para los lanzadores de Houston.

“Realmente no están fallando mucho en la mayor parte del plato”, dijo Rizzo.

Los Astros probados en los playoffs mejoraron a 8-2 contra Nueva York este año, incluido octubre. Eliminaron a los Yankees de la postemporada en 2015, 2017 y 2019, y están a punto de volver a hacerlo.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, ha cambiado su alineación durante la serie en un intento de poner en marcha la ofensiva. Nada ha funcionado.

“Obviamente, un día frustrante. Sentimos que teníamos algunos lanzamientos allí con Javier para hacer algunas cosas y cometimos faltas en algunos lanzamientos. Pensé que había algunos buenos turnos al bate esparcidos allí. Pero obviamente no pude montar lo suficiente”, dijo Boone. “Solo necesitamos obtener un poco de chispa y algo para rebotar en nuestro camino e intentar tomar la delantera y jugar un poco con eso”.

Mientras los Astros desfilaban con seis lanzadores al montículo, Nueva York estaba en peligro de quedarse con un hit por primera vez en su historia de postemporada de 422 juegos antes de que Matt Carpenter y Bader conectaran sencillos consecutivos con dos outs en el noveno.

Donaldson luego se ponchó para terminarlo, trayendo la última ronda en una serie de abucheos durante todo el día por parte de los fanáticos dispersos que quedaban.

“Creo que abuchearon mucho esta noche”, dijo Donaldson.

Declaró Judge: “Definitivamente entiendo su frustración. ... Entiendo por qué hay abucheos y por qué hay gritos a veces. Tenemos que recuperarlo como equipo”.