Los campeones del Béisbol Superior Doble A Grises de Humacao contaban con Juan “Igor” González para la temporada 2022, que inicia el próximo 27 de febrero, antes de que exjugador de Grandes Ligas y piloto de la Selección Nacional anunciara el lunes de forma sorpresiva su renuncia como piloto de la novena.

La misma liga fue quien informó la salida de González, quien guió al equipo el pasado noviembre a su primer cetro nacional en 70 años tras una final de siete partidos contra los Bravos de Cidra. González también fue nombrado Dirigente del Año.

Ricardo Fernández, apoderado de los Grises, dijo a El Nuevo Día que la dimisión fue hecha por el otrora toletero de las Mayores a través de un mensaje de texto.

“No tuve la oportunidad de hablar directamente con él (sobre la salida). Me lo indicó por mensaje de texto. No me lo esperaba (la renuncia)”, expresó Fernández.

“Respetamos la decisión de Juan. Hizo un excelente trabajo como dirigente de Humacao. Unió a un pueblo. Es un gran amigo y hermano. Le tenemos mucho respeto a él y a su familia, y le deseamos suerte en lo próximo. No tengo más comentarios al respecto”, agregó.

Fernández negó que la salida de González estuviera relacionada a alguna disputa económica o personal. El Nuevo Día supo que González espera un reembolso luego de pagar la última nómina de la escuadra.

El lunes, González emitió declaraciones escritas, indicando que sintió que “tenía que moverme en otra dirección”.

“Fue una temporada larga de mucho trabajo, con la satisfacción de haber logrado un tan añorado campeonato. Dedicaré tiempo a compartir con mi familia y más adelante consideraré cualquier reto que se me presente”, leen las expresiones publicadas en la cuenta de Twitter de la Doble A.

Llamadas de El Nuevo Día a González para abundar sobre su partida de los Grises no fueron contestadas.

Humacao tiene en agenda entrevistar a Omi Castro, coach de los Artesanos de las Piedras; y a Gil Martínez, coach de los Mets de Guaynabo, para llenar la vacante en la dirección técnica.