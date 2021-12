El panorama ha comenzado a despejarse en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente a solo una semana para la conclusión del torneo invernal y son los Indios de Mayagüez y los Criollos de Caguas los equipos con boletos en mano para la postemporada.

Aunque ninguna de esta dos novenas tienen asegurado un puesto en particular, es prácticamente un hecho que estas dos tradicionales franquicias se dividan el primer y segundo lugar en la tabla de posiciones.

Irónicamente, Mayagüez (18-9) y Caguas (16-10) fueron los equipos que disputaron el cetro nacional en la temporada 2020-2021, llevándose la corona los Criollos.

Los Indios, dirigidos por Luis Matos, lucen sólidos en sus aspiraciones y resultaría una sorpresa mayúscula que no llegaran de nuevo a la final.

“La meta desde un principio siempre ha sido llegar primero. Coger el primer ‘pick’ es bien importante. Nuestro lema es trabajar en silencio. Sabemos el ‘goal’ que queremos y sabemos el equipo que tenemos. Queremos mantenernos saludables para lograr esa meta que es ganar el campeonato”, dijo Matos a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Restándole cinco juegos para concluir la temporada, los Indios aventajan a los Criollos por un juego y medio. A Caguas le faltan seis partidos por concluir.

“Nosotros empezamos la temporada con Henry Ramos y Emmanuel Rodríguez y ya en cuatro días ya no los teníamos”, agregó Matos sobre estos jugadores que salieron del equipo, el primero para firmar un contrato en Corea y el segundo por lesión.

“ Nuestro lema es trabajar en silencio. Sabemos el ‘goal’ que queremos y sabemos el equipo que tenemos. Queremos mantenernos saludables para lograr esa meta que es ganar el campeonato ” Luis Matos/ Dirigente de los Indios de Mayagüez

“Cuando tú ves un equipo que sobrepasa muchos obstáculos, sabes que tienen algo especial. Cuando tienes un Brett Rodríguez que venía a coger 40 o 50 turnos y ya ves que tiene 100 turnos y es candidato a MVP”, prosiguió Matos. “Tienes un Blaine Crim que es uno de los pocos importados que se va a quedar toda la temporada y es uno de los más temible de la liga”.

Tanto Rodríguez como Crim ocupan los primeros dos puestos en el liderato de bateo del torneo con .400 y .362, respectivamente. A eso hay que agregarle a Danny Ortiz, un sólido candidato también al premio de Más Valioso.

Los Indios también ocupan la primera casilla en bateo colectivo con .285, jonrones (26), remolcadas (139), OBP (.383), slugging (.437) y OPS (.820).

A eso se agrega el pitcheo colectivo con 3.17.

“Este es un equipo bien completo y bien rápido. Son los equipos que a mí siempre me han gustado dirigir. Que sean atléticos, que corren”, sostuvo Matos, un exjugador de Grandes Ligas.

Los Criollos de Caguas clasificaron a la postemporada y la aportación de Vimael Machín ha sido clave. (Suministrada)

“Fíjate, este equipo no era de dar jonrón y estamos líderes en jonrones, en bateo. Nosotros confeccionamos este equipo para que fuera más atlético y con todo y eso no perdimos el poder, no perdimos las empujadas ni la defensa”, analizó el dirigente.

PUBLICIDAD

Matos indicó que el gerente general Héctor Otero puso en práctica una reestructuración para esta temporada, la cual ha rendido frutos.

“Tenemos un equipo joven. Yo creo que no pasa en promedio de los 26 o 27 años. Esto fue una reestructuración que hizo Héctor (Otero) de casi 20 peloteros nuevos”“, comentó Matos.

A Mayagüez le restan dos partidos ante RA12, uno con Carolina, Santurce y Caguas.

A Caguas, por su parte, le quedan dos ante Santurce -uno el lunes-, dos ante Carolina y uno ante RA12.

Los Cangrejeros, a uno de asegurar

Por su parte, los Cangrejeros, quienes vienen de sufrir un doble revés ante los Indios, necesitan el lunes un triunfo ante Caguas para asegurar también el boleto.

Tienen foja de 14-13 y ocupan el tercer lugar.

A los capitalinos le restan cinco partidos: dos ante Caguas (uno el lunes), Carolina (1), Mayagüez (1) y RA12 (1).

En tanto, los Gigantes de Carolina y RA12 tienen un importante choque el lunes entre ellos en la lucha por el cuarto y último espacio clasificatorio para los playoffs.

Carolina, (10-16) y con tres triunfos en los últimos cuatro partidos, se ha separado por dos juegos de RA12 (8-18), que se ha desinflado con cinco revés al hilo.

El partido del lunes tiene una enorme importancia ya que de perder RA12 se alejaría a tres juegos en el sótano con cinco desafíos por celebrar.

A la novena que administra Roberto Alomar le restan partidos ante Caguas, Santurce, Mayagüez (2) y cierra con Carolina.