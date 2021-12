Los Indios de Mayagüez se mantenían a la expectativa el lunes en la tarde sobre la condición de salud del jugador Brian Rey, quien recibió un pelotazo en el rostro durante uno de los partidos de la doble jornada celebrada en el estadio Hiram Bithorn el domingo como parte de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Rey, quien se desempeña como jardinero, fue alcanzado por una bola rápida del derecho Jason García, de los Cangrejeros de Santurce, en el ojo izquierdo. El lunes el equipo se mantenía atento a los análisis que le estaban realizando al pelotero de 23 años que se encuentra recluido en el Centro Médico de Río Piedras.

“Le encontraron una fractura en la órbita. Ahora mismo le están haciendo más evaluaciones”, dijo un preocupado Hector Otero, gerente general de los Indios, quien precisamente lo firmó para los Reds de Cincinnati cuando era evaluador de talentos de esa organización.

De 23 años y nacido en Florida de padres puertorriqueños, Ray fue reclamado por los Reds en la décimo tercera ronda del sorteo del 2018.

“Estamos bien preocupados”, agregó.

Por otro lado, el dirigente de los Indios, Luis Matos, reaccionó con mucha tristeza ante el accidente de su jugador y, al igual que Otero, estaba a la espera de resultados de pruebas adicionales que le realizarían al pelotero.

“Esas son las cosas que tú no quieres ver en el juego. Todavía estamos esperando. Eso es lo triste, que todavía no sabemos lo que tiene en el ojo. Si hay que operarlo o no”, dijo Matos. “Todavía están esperando por el especialista. Es bien desafortunado que pase eso. Sabemos que no fue a propósito. Pero uno se siente triste por la carrera de él. Esos pelotazos son contraproducentes para cuando regrese y se pare en el plato. Son muchas cosas. No sabemos todavía cuán grave es la situación”.

“ Esas son las cosas que tú no quieres ver en el juego. Todavía estamos esperando. Eso es lo triste, que todavía no sabemos lo que tiene en el ojo. Si hay que operarlo o no” ” Luis Matos / Dirigente de los Indios de Mayagüez

Con los Indios, Rey había participado en 14 desafíos y promediaba .362. En las pasadas dos temporada invernales había vestido el uniforme de los Criollos de Caguas.

En Estados Unidos finalizó en Triple A donde promedió .385. También en este 2021 jugó en Clase A y Doble A.