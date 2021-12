Caguas - Los Criollos y su fiel fanaticada tuvieron que esperar cinco años para volver al mítico estadio Yldefonso Solá Morales para vivir la emoción de un buen partido de béisbol en una fresca tarde de domingo luego de los destrozos que dejó en esa instalación deportiva el huracán María en septiembre de 2017.

Hoy fue ese día tan esperado por los seguidores de la Yegüita. Sin embargo, no fue el regreso que se había planeado -con una gran fiesta y el parque repleto de público- pues el repunte de contagios del virus SARS-CoV-2 causante del coronavirus cambió los planes, como ha venido haciendo desde marzo de 2020 cuando se decretó la pandemia.

Así las cosas, las cientos de personas que llegaron al parque lo hicieron con la ilusión de pasar un buen rato de esparcimiento en el encuentro entre los Criollos y el equipo RA12. Todos se sentían seguros con las medidas tomadas por las autoridades para contener la propagación del COVID-19, como el de limitar la entrada a 400 personas, el pedir la tarjeta de vacunación y el exigir el uso de mascarilla.

En las gradas, el ambiente también era festivo, con los fanáticos grintando y aplaudiendo cada jugado. Igualmente, en una esquina del parque se escuchaba la narración del encuentro, seguramente proveniente de algún radio.

“Este parque es histórico”, dijo Ramón Del Valle, quien se describió como un fanático de Caguas desde que era niño, al hablar de sus sentimientos al regresar al Solá Morales.

“Hacía falta que el béisbol regresara a Caguas. Estoy contento de que hayan regresado al Solá Morales”, añadió el hombre, que esperaba pacientemente para comprar un boleto.

Los fanáticos hicieron fila desde temprano para ver el primer partido en el remozado estadio Yldefonso Solá Morales el domingo. (Jose Rodriguez)

Detenida al frente de Del Valle, Milva Colón Santana también hacía fila para comprar un boleto. Su intención era apoyar a su nieto, el jugador del RA12 y quien pertenece a la organización de los Giants de San Francisco, Abdiel Layer.

“Yo vengo a ver a mi nieto. Pero nosotros veníamos antes, y me siento muy contenta de regresar y de apoyar al deporte y a la juventud”, apuntó la mujer.

El primer partido de la tarde, se jugaría una doble tanda, cerró 1-0 a favor de Caguas. No empece este resultado, los Criollos no batearon ningún hit, un hecho poco común en el béisbol.

Los Cora en la casa

La reinauguración del Solá Morales no podría estar completa si el clan Cora no llegaba hasta la instalación, cuya rehabilitación completa se estima en $14 millones. Hasta allí llegaron las hermanas Aimee y Lydia Cora, junto a otros miembros de la familia. Ambas reconocieron que pasear por ese parque les hacía recordar a su padre, José Manuel Cora.

“Esta es nuestra casa. Donde quiera que yo miro aquí, veo el nombre de mi padre. Había que estar aquí”, declaró con una gran sonrisa Aimee. “Esto me emociona. Yo no voy al cementerio nunca, pero si voy a un parque de pelota, me acuerdo de papi”, agregó.

“Yo me siento igual de emocionada”, apuntó Lydia. “Nosotros venimos aquí desde chiquitos, llevábamos el ‘score’ con papi, la antesala... Eso lo vamos a revivir hoy, y como dice Aimeee, aquí vemos a papi en todos lados”, sostuvo.

Al fin se le da Vimael Machín

No solo los fanáticos y los Cora estaban deseosos de pisar el hogar de los Criollos. El infielder de Caguas y jugador de los Athletics de Oakland, Vimael Machín, no veía la hora de jugar en ese parque tras pasar cuatro años con esta franquicia.

“Después de cuatro años en esta liga con los Criollos de Caguas por fin puedo decir que estoy en casa. Yo -al igual que otros peloteros- estamos muy contentos de estar aquí. Esto es un honor porque este parque tiene buena historia”, expresó el jugador.

Machín recordó que cuando era pequeño solía venir al parque pues era la mascota del equipo los Samaritanos de San Lorenzo en el béisbol Doble A, y cuando las finales eran con los Bravos de Cidra, jugaban en el Solá Morales.

“He estado aquí muchas veces. También vine como parte de la Puerto Rico Baseball Academy y también jugué un torneo de excelencia. De chiquito vine a ver a los Criollos de Caguas, en especial los ‘playoffs’. Todo pelotero que jugó en contra de Caguas dice que es muy difícil ganarle en unos ‘playoffs’ a este equipo en el Sola Morales. Estoy contento de estar aquí”, apostilló.

En términos similares se expresó el gerente general de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano, quien describió el regreso de los Criollos a su parque como “algo histórico”.

“Esto es es especial, es algo histórico, de alivio. Es un alivio para la fanaticada, especialmente, y para los jugadores. Para ellos es importante poder tener su hogar. Hay que darles crédito a la administración de los Criollos y del municipio de Caguas, que han hecho todo lo posible por lograr este regreso. También hay que agradecer la paciencia que han tenido todos”, apuntó el también exjugador de Grandes Ligas.

Inversión millonaria

El asesor principal en recuperación y reconstrucción del municipio de Caguas, el ingeniero Juan Alicea, compartió que la primera fase de la rehabilitación del estadio contó con una inversión de $12 millones. Se espera que la inversión total ascienda a $14 millones.

Al hablar de lo que significa para el municipio que finalmente se pudiera abrir la instalación, Alicea dijo que era “una hazaña”.

“Después de los daños del huracán María, lo que se recomendó fue la demolición del parque. Hubo un movimiento de la ciudadanía para que eso no ocurriera, el municipio y el alcalde (William Miranda Torres) se metieron en esta hazaña que hoy es una realidad”, sostuvo el funcionario.

Entre los arreglos que se le hicieron al parque, que data de 1948, está la rehabilitación del terreno de juego, el sistema de alumbrado en el que se invirtieron $2 millones, y la reparación de la infraestructura de energía eléctrica, entre otras cosas.

“Ahora viene una fase dos en la que se van a hacer una terrazas en los laterales para darle un ambiente moderno. Estamos felices de poder completar la primera fase de este gran proyecto y que los Criollos puedan volver a su casa a jugar béisbol, como lo han hecho históricamente”, dijo Alicea, quien espera que el proyecto completo este culminado para la próxima temporada de béisbol invernal.