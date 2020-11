La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente determinó este jueves atrasar el inicio de la temporada para el 5 de diciembre, cuatro días después de lo originalmente planificado.

Esta decision se tomó durante una reunión extraordinaria celebrada de forma virtual entre los miembros de la junta de directores del organismo beisbolero, informó el líder de la liga.

El cambio de fecha obedece a que el organismo aún no ha recibido permiso de parte del gobierno de Puerto Rico para celebrar su torneo con la presencia de fanáticos en las gradas.

El presidente del organismo, Juan Flores Galarza, aclaró, sin embargo, que el cambio de fecha no implica que el torneo se celebre con menos partidos.

“Estamos posponiendo el inicio del torneo porque todavía estamos a la espera de una comunicación con el secretario de la gobernación sobre las cosas que le solicitamos y como estamos atrás en el proceso se determinó que era propio atrasar el comienzo del torneo”, dijo Flores Galarza a este medio.

“Como se ha demorado el proceso de nosotros recibir la decisión final del secretario y para no estar tan atropellado, se hizo una evaluación y se acordó posponer el comienzo del torneo. No necesariamente signifique que se celebren menos juegos. Nuestro itinerario señalaba que la temporada regular comenzaba el 1 diciembre y terminaba el 4 de enero. Toda la temporada, incluyendo las semifinales y finales terminando en siete juegos, concluiría el 24. Hay un espacio por si tenemos que extender un poquito más. Todo eso también va a depender de cuántas franquicias jueguen”.

Tras someter una propuesta, la liga solicitó hace varias semanas al secretario de la gobernación Antonio Pabón una respuesta para celebrar su torneo con al menos 25% de fanáticos en las gradas.

Aunque la comunicación entre Pabón y la liga ha sido constante, el gobierno aún no ha tomado una decisión en cuanto a ello. Se espera que haya una respuesta gubernamental para el viernes.

Los contagios y las muertes en la isla por el COVID-19 han ido en aumento en las últimas semanas por lo que se hace cada vez más difícil que se permita la presencia de fanáticos en las gradas.

“Tenemos una comunicación continua con él (Pabón), pero todavía no la hemos recibido nada oficial. No tenemos nada. Pero de que el torneo se vaya a celebrar eso es seguro”.

Flores Galarza admitió que durante la reunión también se discutió la posibilidad de que los Gigantes de Carolina cambiaran de opinión y decidieran jugar en el torneo. “No hay nada oficial, pero son posibilidades. No hay una decisión de ellos”, dijo.

El miércoles, Flores Galarza dijo que le iba a recomendar a las franquicias de Carolina y los Tiburones de Aguadilla reevaluar su decisión de no jugar en la venidera campaña invernal si en efecto el gobierno de Puerto Rico decide darle el permiso para celebrar su torneo con fanáticos en las gradas.

Tanto Carolina como Aguadilla expresaron públicamente que no participarían en el torneo que estaba señalado para comenzar el 1 de diciembre debido a la incertidumbre que atraviesa la liga ya que no se ha producido una decisión de parte de las entidades gubernamentales.

“Las razones que ellos han expresado es porque no van a haber fanáticos. Si de aquí al viernes baja una decisión de que pueden haber fanáticos ellos van a tener que decidir qué van a hacer”, dijo el líder beisbolero.

“Ya el escenario cambió. Ellos dijeron que no iban a jugar, porque en ese momento dado todavía nosotros no habíamos recibido una decisión oficial del gobierno para jugar con o sin fanáticos. Dijeron que sin fanáticos no van a jugar. Pero si ahora se recibe una decisión de que será con fanáticos, pues ellos van a tener que tomar una decisión”, reiteró.

La decisiones de Carolina y Aguadilla y la posibilidad de que los Cangrejeros de Santurce sigan el mismo camino dejaría a la liga con cuatro franquicias para participar en el torneo con Mayaguez, Caguas, Manatí y RA12.

Los bicampeones nacionales, Cangrejeros, evalúan la posibilidad de no jugar. Su decisión final es esperada por Flores Galarza.