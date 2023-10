El jugador de cuadro y jardinero puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández hizo todo lo que estaba a su alcance y produjo cuando tenía que hacerlo en un momento crucial del juego de eliminación el miércoles en la noche, pero al final del camino, sus Dodgers de Los Ángeles quedaron eliminados, al caer 4-2 en el tercer partido de su Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Diamondbacks de Arizona.

Los inspirados Diamondbacks completaron así una barrida 3-0 en la serie al mejor de cinco partidos, sobre unos Dodgers que por tercera campaña consecutiva y por quinta vez en siete años ganaron 100 juegos o más en la fase regular y no lograron ganar la Serie Mundial.

Arizona irá ahora a su primera Serie de Campeonato de la Nacional desde 2007, enfrentando a partir del lunes al ganador de la otra Serie Divisional de la Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los Braves de Atlanta, que favorece 2-1 a los primeros.

En el plano colectivo, fue un decepcionante final para los Dodgers, luego de amasar récord de 100-62 para ganar una vez más la División Oeste de la Liga Nacional, con una cómoda ventaja de 16 juegos sobre los propios Diamondbacks (84-78).

PUBLICIDAD

Pero Arizona, que a duras penas clasificó a los playoffs con el tercer y último comodín, ha tenido una indescriptible corrida desde que comenzó la postemporada, primero barriendo 2-0 a los ganadores de la División Central, Brewers de Milwaukee, en su serie de wild cards, y ahora por 3-0 sobre los titulares de la División Oeste.

En el aspecto personal, para Hernández tampoco fue un final feliz tras una de sus peores campañas en términos tanto ofensivos como defensivos. Pero luego de sus problemas con los Red Sox de Boston, cometiendo una quincena de errores en la primera mitad de la campaña y sin poder producir tampoco con su bate, la suerte de Hernández pareció cambiar cuando fue canjeado a los Dodgers, lo que marcó su regreso a la franquicia con la que ganó su primer y único anillo de campeón de Serie Mundial hasta el momento, en la temporada abreviada de 2020.

“Estoy un poco frustrado. Un poco decepcionado. Se podría decir avergonzado. Avergonzado, por la forma en que transcurrió toda la serie y siguió golpeándonos en la cara y no pudimos volver a levantarnos”, dijo a medios de prensa frente a su vestidor luego del revés del miércoles.

Hernández bateó de 4-2 con una remolcada en el encuentro, y terminó la serie promediando .375 (8-3) al bate y en porcentaje de embasado, a pesar de que en los primeros dos desafíos no vio tanta acción, al venir del banco.

Las cosas comenzaron a marchar mejor para Hernández con el cambio a los Dodgers desde Boston, pues no solo entró a un equipo contendor en ruta directa hacia otra postemporada, sino que fue recibido con bombos y platillos por compañeros y la fanaticada.

PUBLICIDAD

El miércoles, incluso, luego de no comenzar en las alineaciones abridoras de los Dodgers durante los primeros dos juegos de la serie contra Arizona, el dirigente Dave Roberts apeló a su experiencia jugando en playoffs, y lo colocó en el jardín central para iniciar el tercer choque.

Y en momento en que más lo necesitaba su equipo, Hernández respondió con un sencillo impulsador en la séptima entrada. Los Dodgers amenazaron con dos hombres en base, y con dos outs, el boricua vino a la caja de bateo, conectando un imparable que trajo a la goma a un compañero para acercar a Los Ángeles 4-2. Pero sus compañeros no pudieron hacer más, cayendo el telón prematuramente en 2023 para los Dodgers.

“Es difícil. Es difícil que no haya muchas palabras más que dolor, decepción, frustración y un poquito de vergüenza”, agregó Hernández en el silencioso camerino de los Dodgers.

“Así es como transcurren las series de playoffs. Y quiero decir, tienes que capitalizar cada vez que tienes una oportunidad y solo tienes un número limitado de oportunidades. Y parecía como si fuera una historia o narrativa repetitiva, como quiera decirlo. Y no pudimos capitalizar. Independientemente de lo que hicimos ofensivamente por nosotros como grupo, como unidad y alineación, y los muchachos que tenemos y lo que hemos estado haciendo durante todo el año para anotar solo dos carreras en cada juego... Simplemente no podemos quitarle nada a su cuerpo de lanzadores (de Arizona). Tienen un gran cuerpo de lanzadores. Tienen un grupo muy joven y con mucha hambre. Y, ya sabes, simplemente jugaron mejor. Simplemente nos quedamos cortos y no aprovechamos las pocas oportunidades que tuvimos. Y estamos aquí”, sentenció Hernández.

Hernández terminó su temporada con promedio de bateo de .237, 11 jonrones y 61 carreras empujadas en 140 juegos entre los Red Sox y los Dodgers.