Blue Jays y Mariners rompen años de ausencia en la Serie de Campeonato de la Americana

El domingo a las 8:00 de la noche cuando se cante ‘playball’ para el inicio de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los dos contendores serán equipos prácticamente desconocidos en estas instancias, ya que por múltiples años nunca habían llegado tan lejos en una temporada.

Los Blue Jays de Toronto aspiraron sin éxito al título de la Americana por última vez en 2016, hace nueve años, mientras los Mariners de Seattle se habían olvidado de lo que es una Serie de Campeonato desde 2001, hace 24 años.

Hasta los Rays de Tampa Bay, una franquicia que solo tiene 28 años de existencia, jugó por el gallardete de la Americana en dos ocasiones (2008 y 2020) mientras Seattle continuaba su sequía, y en una Serie Mundial en 2020, algo que los Blue Jays no logran hace 32 años, y que es desconocido para los Mariners en 48 años de historia de su franquicia.

PUBLICIDAD

El primer duelo está pautado para el Rogers Centre de Toronto, en Canadá, hogar de los Blue Jays, quienes buscarán el pase a su tercera Serie Mundial luego de ganar sus primeros dos viajes al Clásico de Otoño en 1992 y 1993, cuando jugaba el puertorriqueño y miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar.

“Vamos a la siguiente ronda, a la Serie de Campeonato, ese es mi objetivo, y significa mucho”, dijo el primera base de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., luego de que su equipo derrotara 5-2 a los Yankees de Nueva York y los eliminara 3-1 en la Serie Divisional.

“Hemos estado juntos en esto. Y quizás algunos no crean en el equipo durante todo el año, pero siempre les recuerdo a todos que tenemos un país entero que cree en nosotros, y ojalá podamos llevar la Serie Mundial de vuelta a Canadá”, dijo Guerrero, Jr.

Gausman a la loma

El derecho Kevin Gausman es el lanzador proyectado para abrir el juego por los locales Blue Jays, mientras los Mariners tienen programado al también derecho Bryce Miller.

Será un enfrentamiento de dos artillerías con bastante ofensiva en sus alineaciones. Aparte de Guerrero, Toronto cuenta con el poderoso bate del jardinero George Springer, quien disparó 32 cuadrangulares en la fase regular y al igual que Guerrero remolcó 84 carreras.

Del lado de los Mariners está la sensación Cal Raleigh, el receptor que conectó 60 cuadrangulares para encabezar todas las Mayores, con 125 carreras empujadas, y el patrullero Julio Rodríguez, quien sumó 32 jonrones con 95 impulsadas.

PUBLICIDAD

Los Mariners jugarán en Toronto apenas 43 horas después de extenderse por 15 entradas y 4:58 horas para derrotar 3-2 a los Tigers de Detroit en el quinto y decisivo choque de su Serie Divisional, y así conseguir el pase a la serie por el banderín de la Americana contra los Blue Jays.

Gausman, con récord de 10-11 y 3.59 de efectividad en la temporada regular, viene de apuntarse la victoria en el primer juego de la Serie Divisional contra los Yankees, que Toronto ganó 10-1.

El veterano derecho tiró 5.2 entradas en ese partido, permitiendo solo dos hits y una carrera, al tiempo que ponchó a tres y dio dos bases por bolas. Llega a la Serie de Campeonato con 1.59 de efectividad en octubre.

Miller, por Seattle, tuvo 4-6 con 5.68 ERA en la temporada regular, con 74 ponchados en 90.1 entradas. En los playoffs ya tuvo una aparición en la Serie Divisional ante Detroit, el miércoles cuando lanzó 4.1 entradas y permitió cuatro hits con dos carreras, en el revés de Seattle 9-3. Miller no estuvo en la decisión.

Los Blue Jays clasificaron a los ‘playoffs’ como primeros sembrados de la Americana al ganarle precisamente a Nueva York la División Este. Aunque ambos concluyeron con el mismo récord de 94-68, Toronto dominó 8-5 la serie particular de la temporada regular.

“Creo que es porque son un grupo muy unido”, contestó el dirigente de Toronto, John Schneider, cuando se le preguntó la razón por la que su equipo llegó a la Serie de Campeonato.

PUBLICIDAD

“Creo que tienen talento, y tuvimos a algunos chicos de renombre que hicieron cosas importantes. Algunos que llevan todo el año haciendo cosas en las que normalmente son bastante buenos. Es un grupo muy unido, y si lo he dicho una vez, o un millón de veces, son realmente buenos a la hora de pasar página a la siguiente cosa importante”, dijo Schneider, cuyo conjunto tampoco contará con el lanzador boricua José Berríos para esta serie por lesión.

Por su parte, los Mariners tuvieron un sensacional último mes de temporada regular rebasando a los Astros de Houston para ganar la División Oeste con tres juegos de ventaja (90-72), y así disputar la Serie Divisional contra Detroit.