Brazo de hierro: Yamamoto carga con el trofeo de MVP de la Serie Mundial

Yoshinobu Yamamoto fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, gracias a una de las mejores actuaciones de pitcheo en la historia del Clásico de Otoño, incluyendo una épica actuación como relevista en el séptimo partido el sábado por la noche.

Yamamoto lanzó 2 2/3 entradas sin permitir carreras en el partido decisivo, un día después de lanzar 96 lanzamientos en la victoria del sexto juego. También lanzó un partido completo de cuatro hits en el segundo choque, el primero en la Serie Mundial desde 2015.

“¡Yamamoto es el mejor de todos los tiempos!”, gritó el mánager Dave Roberts momentos antes de que los Dodgers levantaran el trofeo de la Serie Mundial.

1 / 15 | ¡Increíble remontada! Dodgers revalidan como campeones de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Angeles remontaron el sábado para ganar la Serie Mundial 2025 contra los Blue Jays de Toronto en un séptimo juego decisivo con resultado de 5-4. En la foto, el lanzador Yoshinobu Yamamoto (18) celebra con el receptor Will Smith. - Chris Young

El as japonés de 27 años salió de un aprieto en la novena entrada, dejando las bases llenas y el marcador empatado a 4. Tras dominar la décima entrada, superó un doble de Vladimir Guerrero Jr. al inicio de la entrada para preservar la ventaja de 5-4 y asegurar el segundo campeonato consecutivo para Los Ángeles.

Fichado procedente de Japón con un contrato de $325 millones por 12 años antes de la temporada pasada, Yamamoto tuvo un récord de 3-0 con una efectividad de 1.09 contra los Toronto Blue Jays. El jugador de 27 años ponchó a 15 bateadores y dio dos bases por bolas en 17 2/3 entradas, permitiendo dos carreras y 10 hits.

La brillante actuación de Yamamoto en el segundo partido fue su segunda salida completa consecutiva en la postemporada. Retiró a los últimos 20 bateadores en la victoria de los Dodgers por 5-1.

Esto se produjo después de un partido de tres hits contra Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el primer compromiso completo en la postemporada en ocho años.

Ningún lanzador había completado un juego en el Clásico de Otoño desde que Johnny Cueto de Kansas City lanzó un partido de dos hits contra los New York Mets en el segundo partido de la Serie Mundial de 2015.

Yamamoto no estuvo tan preciso en el sexto duelo, permitiendo una carrera y cinco hits en seis entradas, aunque Los Ángeles ganó 3-1 para forzar el séptimo partido.

Incluyendo una victoria en el segundo partido de la Serie Mundial del año pasado contra los New York Yankees, Yamamoto tiene un récord de 4-0 con una efectividad de 1.13 en cuatro apariciones en el Clásico de Otoño. El as de los Arizona Diamondbacks, Curt Schilling, fue el último lanzador en completar partidos consecutivos en la postemporada, logrando tres seguidos en la Serie Divisional y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2001.

Orel Hershiser había sido el último lanzador de los Dodgers en completar un partido en la Serie Mundial, en los Juegos 2 y 5 contra Oakland en 1988. El miembro del Salón de la Fama, Sandy Koufax, lanzó dos partidos completos en la Serie Mundial tanto en 1963 como en 1965.