Brewers evitan remontada de los Cubs para avanzar a su primera Serie de Campeonato de la Nacional desde 2018

Milwaukee - Andrew Vaughn conectó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada, William Contreras y Brice Turang añadieron sendos vuelacercas y los Brewers de Milwaukee se impusieron el sábado 3-1 a los Cubs de Chicago para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Brewers dejaron atrás su reciente historia de frustraciones en los playoffs, al ganar el quinto y decisivo juego de su serie divisional.

Milwaukee, que comparece por séptima vez en los playoffs en los últimos ocho años, logró su primera victoria en una serie de postemporada desde que barrió a Colorado en la divisional de 2018. Los Brewers estuvieron al borde de su segunda aparición en la Serie Mundial en la historia aquel año antes de perder el séptimo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en casa ante los Dodgers de Los Ángeles.

Ahora sostendrán otro enfrentamiento en las mismas instancias con los Dodgers, que vencieron a los Filis de Filadelfia en cuatro juegos. El primer duelo está pautado para el lunes en Milwaukee.

Milwaukee ganó con un enfoque de pitcheo en que todos todos pusieron manos a la obra durante el juego final contra Chicago. Trevor Megill, Jacob Misiorowski, Aaron Ashby, Chad Patrick y el dominicano Abner Uribe se combinaron para permitir unicamente cuatro hits.

El hecho de que los Brewers terminaran su reciente historia de frustraciones en la postemporada en esta serie fue particularmente dulce para los fanáticos de Milwaukee porque fue contra su mayor rival y eliminó al manager de los Cachorros, Craig Counsell.

Counsell creció en el área de Milwaukee, jugó para los Brewers y se convirtió en el manager con más victorias en la historia del equipo hasta que se marchó a Chicago.

En las dos temporadas desde la partida de Counsell, los fanáticos de los Brewers han abucheado cada mención de su nombre cuando los Cachorros han visitado el American Family Field. Lo hicieron de nuevo el sábado, aunque la multitud que agotó las entradas parecía incluir más seguidores de los Cachorros que en las victorias en casa de Milwaukee en los primeros dos duelos.

Los Cubs forzaron un quinto juego al ganar dos seguidos en el Wrigley Field. Intentaban convertirse en el undécimo equipo en borrar un déficit de 2 -0 y ganar una serie de playoffs al mejor de cinco, algo que los Yankees de Nueva York lograron por última vez contra Cleveland en su serie divisional de la Liga Americana de 2017.

Los jonrones produjeron todas las carreras en este juego de todo o nada, y cada uno de los vuelacercas de Milwaukee llegó con dos outs.

Contreras conectó un batazo de 389 pies entre el jardín izquierdo y el central contra Drew Pomeranz en la primera entrada. Vaughn encontró un lanzamiento de Colin Rea con cuenta de 3-2 para enviar la bola sobre la pared del jardín izquierdo para romper un empate 1-1.