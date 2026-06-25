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Brian Navarreto supera un susto de salud y brilla en su debut de temporada con los Marlins

El receptor boricua respondió con una actuación sólida tras un episodio médico inesperado

25 de junio de 2026 - 11:35 PM

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Otto Lopez, a la derecha, celebra con Brian Navarreto un jonrón de dos carreras en el noveno inning. (Jim Rassol)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Brian Navarreto superó un inesperado susto de salud y horas más tarde celebró un estreno soñado en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

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El receptor puertorriqueño aportó tanto a la ofensiva como a la defensiva en la victoria 4-2 de los Marlins de Miami sobre los Rangers de Texas el miércoles, apenas unas horas después de sufrir una reacción alérgica que le inflamó el rostro y llegó a preocuparlo seriamente.

“Ustedes no me vieron”, comentó entre risas a la prensa que cubre a los Marlins. “Pero honestamente parecía esta mañana que había peleado con Pacquiao”.

Navarreto contribuyó con una carrera anotada, un toque de sacrificio que ayudó a fabricar una anotación, un corredor retirado en intento de robo y otro sorprendido fuera de la inicial. Además, estuvo detrás del plato guiando a seis lanzadores de Miami que se combinaron para siete ponches en el triunfo.

La victoria fue la número 16 de los Marlins en junio, la mayor cantidad en las Grandes Ligas durante el mes, según MLB.com.

También marcó el estreno de Navarreto en la campaña, un debut que por momentos estuvo en duda debido al problema de salud que enfrentó durante la mañana.

“No soy alérgico a nada, que yo sepa, hasta ahora”, relató. “Por la mañana fui a entrenar con pesas. Hice todo normal. Comí normal. Tomé unas proteínas y, de repente, la cara y el cuerpo me comenzaron a picar. La cara se me empezó a inflamar. Los labios también. Y yo decía: ‘¿Qué está pasando?’. Me asusté por un segundo”.

Afortunadamente, el cuerpo médico de los Marlins identificó la causa de la reacción y logró controlarla a tiempo.

“Pero nada me iba a sacar del juego, ni siquiera una alergia”, agregó. “Descubrimos qué fue lo que pasó y lo atendimos. Todo está bien y estoy contento por haber tenido este juego”.

Navarreto fue incluido como noveno bate en la alineación de Miami y formó batería con el dominicano Eury Pérez, el imponente lanzador derecho de 6 pies y 8 pulgadas de estatura.

Su primera jugada destacada llegó en la segunda entrada, cuando sorprendió a Ezequiel Durán despegado de la primera base y lo retiró con un certero disparo a la inicial para cerrar el episodio.

Una entrada más tarde volvió a hacerse sentir con el guante al poner fuera en segunda base a Nicky López, quien intentó robarse la almohadilla. El out volvió a poner fin a la amenaza de los Rangers.

Navarreto también aportó con el bate.

En la quinta entrada ejecutó un toque de sacrificio con corredores en primera y segunda que avanzó a ambos corredores. El corredor que llegó a tercera eventualmente anotó la carrera que le dio ventaja de 2-1 a Miami.

Más adelante, en la octava entrada, negoció una base por bolas tras un turno de seis lanzamientos y posteriormente anotó gracias a un cuadrangular de Otto López que amplió la ventaja de los Marlins a 4-1.

Al finalizar el encuentro, Navarreto destacó la importancia de contribuir en los pequeños detalles del juego.

“He sido conocido toda mi carrera como un receptor defensivo”, expresó. “Trato de hacer lo mejor posible con el bate y ayudar al equipo de cualquier manera, ya sea con un toque, llegando a base, trabajando con los abridores o con el bullpen. Trato de ser yo”.

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ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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