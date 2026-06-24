Víctor Caratini vuelve a jonronear en la derrota 12-3 de los Twins contra los Dodgers

Minneapolis - Freddie Freeman y el cubano Andy Pages tuvieron tres hits cada uno del total de 17 de los Dodgers de Los Ángels, su máximo de la temporada (igualado), y Justin Wrobleski lanzó siete sólidas entradas para vencer la noche del martes por 12-3 a los Twins de Minnesota.

Mookie Betts, Alex Freeland, Alex Call y Chuckie Robinson conectaron dos hits cada uno por los Dodgers.

Wrobleski (9-2) permitió cinco hits y dos carreras limpias. Tras tres hits consecutivos de Minnesota en la tercera entrada, el zurdo retiró a 14 de los últimos 16 bateadores que enfrentó, al permitir un hit y una base por bolas.

Un elevado de sacrificio de Shohei Ohtani y sencillos productores de Freeman y Betts con dos outs ante Austin Voth le dieron a los Dodgers una ventaja de 5-2 en la cuarta entrada.

Voth (0-1) permitió 11 hits y cinco carreras limpias en cuatro entradas.

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El puertorriqueño Víctor Caratini y Brooks Lee conectaron jonrones por Minnesota, que tiene marca de 9-17 en juegos interligas.