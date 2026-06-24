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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Caratini vuelve a jonronear en la derrota 12-3 de los Twins contra los Dodgers

El receptor coameño lleva seis batazos de vuelta completa en la campaña

24 de junio de 2026 - 11:43 AM

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Víctor Caratini tiene seis cuadrangulares con 30 carreras empujadas, cerca de su récord personal en ambos renglones, cuando conectó 12 jonrones con 46 impulsadas en 2025. (Matt Krohn)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Minneapolis - Freddie Freeman y el cubano Andy Pages tuvieron tres hits cada uno del total de 17 de los Dodgers de Los Ángels, su máximo de la temporada (igualado), y Justin Wrobleski lanzó siete sólidas entradas para vencer la noche del martes por 12-3 a los Twins de Minnesota.

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Mookie Betts, Alex Freeland, Alex Call y Chuckie Robinson conectaron dos hits cada uno por los Dodgers.

Wrobleski (9-2) permitió cinco hits y dos carreras limpias. Tras tres hits consecutivos de Minnesota en la tercera entrada, el zurdo retiró a 14 de los últimos 16 bateadores que enfrentó, al permitir un hit y una base por bolas.

Un elevado de sacrificio de Shohei Ohtani y sencillos productores de Freeman y Betts con dos outs ante Austin Voth le dieron a los Dodgers una ventaja de 5-2 en la cuarta entrada.

Voth (0-1) permitió 11 hits y cinco carreras limpias en cuatro entradas.

El puertorriqueño Víctor Caratini y Brooks Lee conectaron jonrones por Minnesota, que tiene marca de 9-17 en juegos interligas.

En su segunda apertura en Grandes Ligas, el cubano Kendry Rojas, de Minnesota, ponchó a cuatro, dio tres bases por bolas y permitió una carrera limpia mientras realizó 50 lanzamientos en dos entradas. Salió de la lista de lesionados el domingo tras perderse casi un mes por inflamación en el codo izquierdo.

Tags
Boricuas en Grandes LigasVictor CaratiniTwins de Minnesota
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