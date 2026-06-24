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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jac Caglianone dispara dos cuadrangulares con tres empujadas y sigue caliente en junio

Sus dos jonrones fueron de más de 400 pies para sumar su tercer partido de múltiples bambinazos en lo que va de mes

24 de junio de 2026 - 10:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jac Caglianone, de los Royals de Kansas City, recorre las bases tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada contra los Rays de Tampa Bay. (Jason Behnken)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

St. Petersburgo, Florida - Jac Caglianone prolongó su gran junio al conectar dos jonrones e impulsar tres carreras en la victoria del martes por la noche por 12-5 de los Royals de Kansas City sobre unos Rays de Tampa Bay en caída libre.

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El venezolano Luinder Avila (3-3) permitió tres hits y una carrera en cinco entradas por Kansas City. También ponchó a seis bateadores antes de ceder el relevo a cuatro lanzadores relevistas de los Royals.

Shane McClanahan (6-5), de Tampa Bay, permitió seis carreras en seis entradas, aunque cuatro fueron sucias.

Caglianone conectó un jonrón solitario de 443 pies en la primera entrada y un batazo de dos carreras de 416 pies en la quinta, para su tercer juego de múltiples jonrones este mes.

Su jonrón en la quinta fue parte de una entrada de cuatro carreras que puso a los Royals arriba 6-2. Anotaron cinco carreras más en la octava y se adelantaron 12-2 antes de que Tampa Bay hiciera tres carreras en la novena.

Nick Loftin se fue de 5-4 con un jonrón y dos carreras impulsadas por Kansas City, que conectó 14 hits.

Tags
Royals de Kansas CityJac Caglianone
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