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Análisis
Basado en hechos reales, en el que se incorpora la experiencia del periodista, quien puede agregar su interpretación y conclusiones.

Los ajustes que han transformado a Jac Caglianone en un temible bateador en las Grandes Ligas

Lleva siete cuadrangulares y 17 carreras impulsadas este mes para los Royals de Kansas City

23 de junio de 2026 - 4:18 PM

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Jac Caglianone suma 12 cuadrangulares en la temporada 2026 y ya supera varias de sus estadísticas ofensivas del año pasado. (Colin E. Braley)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

¿Será que representar a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol le sentó bien? Sea con Puerto Rico o con la novena italiana, el poderoso bateador de ascendencia boricua Jac Caglianone está disfrutando del mejor mes de su joven carrera con los Royals de Kansas City en las Grandes Ligas.

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El jugador de segundo año, seleccionado en la primera ronda del sorteo de novatos de 2024, ha conectado siete cuadrangulares y remolcado 17 carreras este mes desde una alineación en la que suele batear detrás de la estrella Bobby Witt Jr. Además, ha anotado 15 carreras y recibido 12 bases por bolas.

Con apenas 11 juegos más disputados que en toda la temporada 2025, Caglianone ya casi duplica su total de jonrones de aquella campaña. En 2026 suma 12 vuelacercas y ya superó sus registros de carreras anotadas (35) e impulsadas (27).

Lo que más llama la atención es su poder.

La distancia promedio de sus 12 cuadrangulares este año es de 413 pies, incluidos sus dos más recientes, que fueron a parar a la fuente ubicada detrás del jardín derecho del Kauffman Stadium.

Sin embargo, la fuerza de Caglianone no debería sorprender. El bateador de 6′4″ de estatura y 250 libras llegó a las Grandes Ligas con la reputación de ser un auténtico jonronero.

Los ajustes

Pero lo más impresionante es cómo ha aprendido a maximizar ese poder. Caglianone ha realizado ajustes para reconocer mejor cada lanzamiento, ya sea una recta, una curva o un envío de menor velocidad, y evitar hacer swings fuera de la zona.

Los avances de una temporada a otra son evidentes.

En 2025 conectó apenas dos cuadrangulares ante rectas. Este año ya suma seis. Y eso resulta aún más significativo si se considera que ha visto prácticamente el mismo porcentaje de rectas en ambas temporadas.

Los ajustes en su selección de lanzamientos y calidad de contacto han ayudado a Jac Caglianone a convertirse en una de las principales amenazas ofensivas de los Royals.
Los ajustes en su selección de lanzamientos y calidad de contacto han ayudado a Jac Caglianone a convertirse en una de las principales amenazas ofensivas de los Royals. (Charlie Riedel)

La semana pasada ofreció un buen ejemplo de esos ajustes al conectar tres vuelacercas. El primero llegó ante un cambio de velocidad a 88 millas por hora. El segundo fue ante una recta, luego de haber visto dos lanzamientos rompientes en el turno. El tercero también llegó ante una recta, después de abanicar un cambio de velocidad.

El propio jugador explicó a MLB.com cómo maneja los malos turnos al bate.

“Digo una palabrota rápida y sigo adelante”, expresó Caglianone. “Ya pasó. Además, si sabes que tomaste una mala decisión al batear, siete u ocho de cada 10 veces el lanzador piensa que puede volver a atraparte. Así que aprovecha esa oportunidad. Ese es el juego del gato y el ratón”.

La evolución también se refleja en la calidad de su contacto.

Mientras en 2025 el porcentaje de batazos conectados en el barril del bate fue de 12 por ciento, en 2026 ha aumentado esa cifra a 16 por ciento. Asimismo, el porcentaje de batazos de alta velocidad de salida subió de 42.4 por ciento a 57.5 por ciento.

No hay que olvidar que Caglianone apenas se encuentra en su segunda temporada en las Grandes Ligas y todavía no acumula el equivalente a una campaña completa de 162 juegos.

El poder siempre estuvo ahí; ahora, los ajustes han convertido a Jac Caglianone en un bateador mucho más completo y peligroso.
El poder siempre estuvo ahí; ahora, los ajustes han convertido a Jac Caglianone en un bateador mucho más completo y peligroso. (Charlie Riedel)

Ahora enfrentará otro reto. Durante los primeros días de esta semana no contará con la presencia de Witt Jr. en la alineación, luego de que el estelar campocorto sufriera una lesión de rodilla y no juega desde el sábado.

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