La presencia del legendario Roberto Clemente en los Pirates de Pittsburgh a mediados del siglo pasado convirtió a esta franquicia en la favorita de los aficionados puertorriqueños durante esa época.

Existían razones de sobra para que el fanático boricua tuviera simpatías por aquellas recordadas ediciones de los Pirates en las décadas de 1960-70, cuando el ‘Astro Boricua’ estaba en el esplendor de su carrera en las Grandes Ligas.

Pero tras la muerte del ídolo puertorriqueño en 1972 en un accidente aéreo, y, con el pasar de los años, ese entusiasmo del fanático en la isla se fue apagando.

Aunque en memoria de Clemente, la organización de los Pirates se ha mantenido activa aportando a diferentes causas en el país, el interés por reclutar el talento nativo ha mermado considerablemente como lo demuestra la historia.

Luego de Clemente, solo siete peloteros desarrollados en la isla —que firmaron como novatos con los Pirates— llegaron a las Grandes Ligas con esta novena y apenas tres de ellos fueron de impacto con largas carreras: Adalberto “Junior” Ortiz (13 temporadas; 7 con Pittsburgh), Orlando Merced (13 temporadas; 7 con Pittsburgh) y José “Chico” Lind (9 temporadas; 6 con Pittsburgh).

Tras la muerte de Clemente, quien por cierto, llegó a los Pirates vía la Regla 5 desde los Dodgers de Brooklyn en el 1957, el próximo boricua fue Hedilberto Vargas ( firmado agente libre en 1977), quien jugó 26 partidos en dos temporadas (1982 y 84).

En la lista no se incluyen a jugadores como John Candelaria y Bobby Bonilla, de ascendencia puertorriqueña, que se desarrollaron en Estados Unidos. Ambos, ciertamente, tuvieron destacadas actuaciones con los Pirates.

El último jugador boricua que debutó en las Mayores con el uniforme de los Pirates, tras firmar como novato con la organización, fue el primera base Carlos Rivera en 2003. Rivera fue reclamado en la décima ronda en el sorteo de novatos de 1996. Totalizó 85 partidos en solo dos campañas (2003-04).

Además de Rivera, los otros dos peloteros desarrollados en la isla que tuvieron una breve participación con el equipo, fueron Alex Hernández ( reclamado en la cuarta ronda en el 1995) y Luis “Wicho” Figueroa (firmado como agente libre en 1997).

Hernández, afectado por un pelotazo recibido en la cabeza, jugó 27 partidos en las campañas de 2000-01, y Figueroa debutó en 2001 y solo participó en cuatro partidos.

Así que en los últimos 16 años, ningún jugador nacido en la isla reclamado en el sorteo de novatos o firmado como agente libre por la organización ha pisado un terreno de las Mayores con la camiseta de los Pirates.

De paso en los últimos 12 sorteos, la organización solo firmó a dos jugadores desarrollados en la isla y ninguno está activo como pelotero: Nelson Jorge (7ma ronda en 2014) y Héctor Quiñones (32da ronda en 2017), confirmó uno de los directivos de la organización, el puertorriqueño Carlos Berroa. Carlos Leal fue reclamado en 2012, pero no pactó con la organización.

Y en los últimos 25 años, la organización apenas seleccionó a seis boricuas entre las primeras 10 rondas: Hernández (1995), Rivera (1996), Reyner Cardona (1998), Juan García (2007), Bengie González (2008), y Jorge (2014).

Y otro dato: los Pirates, actualmente, no cuentan con ningún jugador desarrollado en la isla en las Menores, confirmó Berroa.

¿Por qué los Pirates han estado tímidos a la hora de reclamar talento boricua en los últimos años?

Joey Cora, coach de tercera base de los Pirates, reconoce que ha existido esa tendencia en los pasados años, pero adelantó que la nueva administración del equipo se dirige en adelante hacia otro destino.

Viene una nueva filosofía

“Primero, yo creo que con eso que se está haciendo con el número 21 va a influenciar en ese aspecto”, dijo Cora sobre el uso del número en el dorsal de los uniformes de los miembros de los Pirates el próximo miércoles. “Y número dos, esta nueva administración y este nuevo gerente van a poner más énfasis en ese aspecto, no solo en Puerto Rico sino en toda Latinoamérica”, dijo el boricua en referencia del directivo Ben Cherington, quien reemplazó a Neal Huntington a finales de 2019.

“No solo hemos tenido pocos puertorriqueños o ninguno. Ahora mismo solo tenemos a Yacksel Ríos (reclamado originalmente por Filadelfia) que está en el DL (lista de lesionados). Va a haber un énfasis más grande en firmar y draftear porque esa es la cuestión, draftearlos. Por lo menos es lo que el gerente general de nosotros me ha dicho. Que sí habrá un énfasis más grande en ese aspecto”, apuntó el exgrandesligas.

Cora entiende que la implementación del sorteo de novatos para Puerto Rico desde el 1989 ha tenido algún impacto en las oportunidades de los boricuas a la hora de ser reclutados por los Pirates.

“Anteriormente no había que draftearlos. Eso ha cambiado. Esa es una de las cosas cuando estás reestructurando en tu organización, una de las formas más eficaces para reestructurar y para que sea más dinámica y más rápida es firmando jugadores internacionales y puertorriqueños, pero (ahora) la diferencia es que (a los boricuas) hay que draftearlos. No siempre vas a tener la oportunidad de draftear a los peloteros que te gustan”, dijo Cora.

“Obviamente vas a otras organizaciones y podrías decir lo mismo, pero el asunto de los Piratas es único por Roberto Clemente. El hecho de que el jugador puertorriqueño tiene que ser drafteado eso afecta mucho. Si fueran agentes libres como antes creo que los Piratas podían ir con su uniforme, su gorra y decir nosotros te queremos, aquí fue que jugó Clemente”, comentó.

“Pero desgraciadamente ahora hay que draftearlos y a lo mejor los jugadores que nos gustaban (a los scouts) otras organizaciones que escogieron antes de nosotros pues los cogieron. Eso hace diferencia. Es diferente al pasado”, opinó Cora.

En el camino, los Pirates pasaron la oportunidad de reclamar en el sorteo a boricuas como Carlos Beltrán, Javier Vázquez, Joel Piñeiro, Yadier Molina, José Berríos, Eddie Rosario, Kike Hernández, Edwin “Sugar” Díaz, y Christian Vázquez, por mencionar algunos. En el draft de 2011, Pittsburgh tuvo el primer turno y reclamó al estelar lanzador Gerrit Cole, antes de las selecciones de Francisco Lindor y Javier Báez.

Por otro lado, Berroa, quien trabaja en el departamento de scouting a nivel profesional, está consciente de la situación y aseguró que, aunque no trabaja directamente con el área de evaluación de jugadores candidatos al sorteo, trata de aportar para el beneficio del talento local.

“En cuanto al draft no puedo decir mucho porque yo no he estado envuelto desde que llegué porque no me corresponde”, dijo Berroa, quien también se desempeña como director de torneo de la liga invernal puertorriqueña.

“Pero es cierto que no hay muchos. Yo estoy empujando de mi parte desde mi perspectiva y responsabilidad con los jugadores de aquí, pero mi empuje es con los jugadores que ya son profesionales”.

Berroa explicó que su función —desde hace ocho años— es evaluar y recomendar jugadores de otros equipos cuando hay cambios o agentes libres.

“Entiendo el punto y es válido. Desde mi perspectiva he tratado de poner mi granito de arena y continuaré haciéndolo así. Hay algo que tenemos que reconocer. Desafortunadamente el pool de jugadores puertorriqueños sigue mermando en ese sentido. Además cada organización tiene su modelo de qué tipo de jugador les gusta”, dijo Berroa al destacar, sin embargo, que dentro de la organización laboran varios boricuas en distintas capacidades.

